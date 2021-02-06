كيف تكون مديراً ناجحاً…ومحفزاً لموظفيك

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دوت الخليج / سلوى البلادي.
يعد المدير “الجيد” أحد العوامل الأساسية التي قد تؤدي إلى نجاح بيئة العمل أو فشله، كونه يسهم في تحفيز الموظفين على العمل، أو دفعهم للإستقالة أو النقل في أقرب وقت ممكن.
فهناك أخطاء سيئة يمكن أن يرتكبها المدير تجعله محل إنتقاد من قبل الموظفين قد يكون :
- تواصله ضعيف مع الموظفين.
- عدم إظهار التقدير للموظفين الأكفاء.
- عدم تعلم تفويض المهام بشكل فعال و عدم تنسيق العمل فيما بين الموظفين.
- إتخاذ قرارات إرتجالية.
- زيادة ضغط العمل على الموظفين الأكفاء وتخفيفها على الموظفين غير الأكفاء .
- تخفيف العمل على موظفين الواسطة و مكافئتهم و عدم مساواتهم بالأخرين.
- إستعراض القوة والسلطة والنفوذ ضد الموظفين.
- البقاء منعزلا في المكتب وعدم الإطلاع على مايدور أو مايحاك حوله في محيط العمل.
- عدم معرفة كيفية تحفيز الموظفين.
- عدم إظهار وتقديم الإنتقادات والملاحظات الصعبة تجنبا لغضب الأتباع.
و لكي تكون مديرا ناجحا لتخلق بيئة عمل ناجحة، هناك صفات لابد من توافرها و هي :
- أن تكون مدرب جيد، يستغل المدير الجيد ظهور المشكلات ليعلم فريقه طريقة حلها وتدريبهم على ذلك.
- لا يجب على المدير أن يتدخل في كل التفاصيل الصغيرة الخاصة بالعمل وطريقة أدائها، إذ عليه أن يترك لفريقه حرية إختيار الطريقة التي يراها مناسبة، ليبدع ويبتكر، طالما أن النتيجة النهائية صحيحة.
- خلق بيئة عمل جيدة و آمنة سيكولوجية.
- خلق روح التعاون و المساواة بين الموظفين و إزالة ما بينهم من حزازيات.
- أن يكون قادرا على المشاركة في إنجاز المهام ، وأن يساعد الموظفين في حال احتاجوا لذلك.
- يجيد التواصل مع الموظفين بفعالية، والإنصات بتمعن لمشكلاتهم ومحاورتهم للتوصل إلى حلول مناسبة.
- أن يمدح أداء موظفيه متى أحسنوا في إنجاز أعمالهم، لكنه يجب أن يكون قادرا أيضا على توفير النقد البناء في حال أخطأوا.
- أن تكون لديه رؤية واضحة.
- يتعاون بفعالية.
- قادر على اتخاذ القرارات.
- العمل تحت أي ضغط.
و يجب أن تعلم كمدير أن من أهم أسباب تعاسة الموظفين :
- فقدان حافز التطوير
- الفشل في تحفيز الموظفين
- ضعف تقييم الأداء السنوي
- عدم مناقشة إمكانية التطور الوظيفي،و أهمية إجراء التقييم السنوي ودراسته للحديث مع الموظفين بشأن مناقشة إمكانية التطور الوظيفي وتحسين الحياة المهنية، فإذا شعر الموظف أنه يوجد مجال للمضي قدماً بالنسبة لهم، فإنهم سيفكرون ملياً بالبقاء وتطوير بيئة العمل و الخدمة المقدمة
- بناء بيئة حاضنة للمواهب والموظفين المميزين، حيث يفضل هؤلاء الموظفون ألا يتم إبعادهم أو تجاهلهم
- عدم الضغط على الموظفين المميزين
- أن تكون هناك رؤية واضحة ، وتلبية متطلبات موظفيها وتأمين عوامل تحفيزهم
- إعادة النظر في المدير، إذا صادف أن استقال مجموعة من الموظفين ممن يعملون ضمن فريق واحد وتحت إدارة نفس المدير، فإن هذا يجب أن يدفع إلى النظر في أداء هذا المدير، فربما قد تكون إدارته السيئة للفريق أو عدم كفائته قد حرضت الموظفين على ترك العمل
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