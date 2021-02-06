كيف تكون مديراً ناجحاً…ومحفزاً لموظفيك

دوت الخليج / سلوى البلادي.

يعد المدير “الجيد” أحد العوامل الأساسية التي قد تؤدي إلى نجاح بيئة العمل أو فشله، كونه يسهم في تحفيز الموظفين على العمل، أو دفعهم للإستقالة أو النقل في أقرب وقت ممكن.

فهناك أخطاء سيئة يمكن أن يرتكبها المدير تجعله محل إنتقاد من قبل الموظفين قد يكون :

تواصله ضعيف مع الموظفين.

عدم إظهار التقدير للموظفين الأكفاء.

عدم تعلم تفويض المهام بشكل فعال و عدم تنسيق العمل فيما بين الموظفين.

إتخاذ قرارات إرتجالية.

زيادة ضغط العمل على الموظفين الأكفاء وتخفيفها على الموظفين غير الأكفاء .

تخفيف العمل على موظفين الواسطة و مكافئتهم و عدم مساواتهم بالأخرين.

إستعراض القوة والسلطة والنفوذ ضد الموظفين.

البقاء منعزلا في المكتب وعدم الإطلاع على مايدور أو مايحاك حوله في محيط العمل.

عدم معرفة كيفية تحفيز الموظفين.

عدم إظهار وتقديم الإنتقادات والملاحظات الصعبة تجنبا لغضب الأتباع.

و لكي تكون مديرا ناجحا لتخلق بيئة عمل ناجحة، هناك صفات لابد من توافرها و هي :

أن تكون مدرب جيد، يستغل المدير الجيد ظهور المشكلات ليعلم فريقه طريقة حلها وتدريبهم على ذلك.

لا يجب على المدير أن يتدخل في كل التفاصيل الصغيرة الخاصة بالعمل وطريقة أدائها، إذ عليه أن يترك لفريقه حرية إختيار الطريقة التي يراها مناسبة، ليبدع ويبتكر، طالما أن النتيجة النهائية صحيحة.

خلق بيئة عمل جيدة و آمنة سيكولوجية.

خلق روح التعاون و المساواة بين الموظفين و إزالة ما بينهم من حزازيات.

أن يكون قادرا على المشاركة في إنجاز المهام ، وأن يساعد الموظفين في حال احتاجوا لذلك.

يجيد التواصل مع الموظفين بفعالية، والإنصات بتمعن لمشكلاتهم ومحاورتهم للتوصل إلى حلول مناسبة.

أن يمدح أداء موظفيه متى أحسنوا في إنجاز أعمالهم، لكنه يجب أن يكون قادرا أيضا على توفير النقد البناء في حال أخطأوا.

أن تكون لديه رؤية واضحة.

يتعاون بفعالية.

قادر على اتخاذ القرارات.

العمل تحت أي ضغط.

و يجب أن تعلم كمدير أن من أهم أسباب تعاسة الموظفين :