أمانة الرياض: نرصد منشأة غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا كل 3 دقائق

بلادي – الرياض : واصلت أمانة منطقة الرياض حملاتها التفتيشية لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد. وأغلق مراقبو أمانة المنطقة أبواب 61 محلًا لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس التاجي، بمعدل رصد منشأة مخالفة كل 3 دقائق خلال الـ24 ساعة الماضية. وكانت وزارة الصحة قد شددت على ضرورة الالتزام الكامل بالتدابير الوقائية، بعدما رصدت بعض التجمعات غير الملتزمة بهذه الإجراءات، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.

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