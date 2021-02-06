قوس المطر يرسم لوحة رائعة في سماء العلا

بلادي – الرياض : رسم قوس المطر لوحة فنية رائعة في سماء مدينة العلا بعد سقوط الأمطار خلال الساعات القليلة الماضية. ورصدت عدسات المصور بندر الجلعود مشاهد رائعة لألوان قوس المطر المختلفة في سماء العلا. وكانت العلا قد شهدت أمطارًا غزيرة خلال الساعات القليلة الماضية، متأثرة بالحالة المطرية التي أثرت على عدد من مناطق المملكة في الأيام الماضية.

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