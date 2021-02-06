الشاب منقذ المسن من وسط سيول ضباء يروي تفاصيل الواقعة

بلادي – الرياض :

كشف الشاب إبراهيم الحويطي، كواليس إنقاذه للمسن في سيول ضباء والعبور به وسط المياه بعد تعثر سيارته في السيول.

وقال الحويطي، خلال لقاء مع قناة العربية، إنه وجد الرجل المُسن جالسا فوق سقف سيارته العالقة في مياه السيول، وهو ما دفعه للدخول إلى موقع السيارة وإنقاذ الرجل من خلال حمله والخروج به من المياه.

وأكد أنه تم إبلاغ الدفاع المدني بالواقعة، كما ذكر أن المُسن في صحة جيدة الآن ولم يُصب بأذى في الحادث.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو لإنقاذ المُسن خلال الساعات القليلة الماضية، في موقف لاقى استحسان وتقدير العديد من المتابعين على المنصات المختلفة.