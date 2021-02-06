بلادي – الرياض :
كشف الشاب إبراهيم الحويطي، كواليس إنقاذه للمسن في سيول ضباء والعبور به وسط المياه بعد تعثر سيارته في السيول.
وقال الحويطي، خلال لقاء مع قناة العربية، إنه وجد الرجل المُسن جالسا فوق سقف سيارته العالقة في مياه السيول، وهو ما دفعه للدخول إلى موقع السيارة وإنقاذ الرجل من خلال حمله والخروج به من المياه.
وأكد أنه تم إبلاغ الدفاع المدني بالواقعة، كما ذكر أن المُسن في صحة جيدة الآن ولم يُصب بأذى في الحادث.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو لإنقاذ المُسن خلال الساعات القليلة الماضية، في موقف لاقى استحسان وتقدير العديد من المتابعين على المنصات المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشاب منقذ المسن من وسط سيول ضباء يروي تفاصيل الواقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.