“العدل”: تطبيق توكلنا وموعد مسبق شرطان لدخول المحاكم والمرافق العدلية

بلادي – الرياض :
قالت وزارة العدل إنه لن يُسمح بدخول المرافق العدلية التابعة للوزارة بدون تفعيل تطبيق توكلنا للمستفيد، إضافة لما أُعلن عنه سابقا من ضرورة الحصول على موعد مسبق.
وأوضحت أن هدف ذلك هو الحفاظ على الصحة العامة، عند الدخول للمحاكم وديوان الوزارة وفروعها، بإظهار بيانات خلو الشخص من فيروس كورونا.
يُذكر أن تفعيل تطبيق توكلنا أصبح ضرورة للدخول لعدد كبير من الجهات العامة والخاصة، لإظهار الحالة الصحية للفرد، ضمن مواجهة فيروس كورونا المستجد.
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