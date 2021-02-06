بلادي – الرياض :
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأحد)، انخفاضا في درجات الحرارة مصحوبا بنشاط في الرياح السطحية، مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 30 درجة مئوية في جازان، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 4 درجات مئوية في طريف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الأحد: انخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.