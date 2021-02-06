طقس الأحد: انخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة

بلادي – الرياض :

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأحد)، انخفاضا في درجات الحرارة مصحوبا بنشاط في الرياح السطحية، مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 30 درجة مئوية في جازان، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 4 درجات مئوية في طريف.