القبض على مواطن ظهر في فيديو يتباهى بحيازته للمخدرات والمسكر أثناء القيادة بالرياض

بلادي – الرياض :

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن ظهر بمقطع فيديو يوثق حيازته للمخدرات والمسكر، أثناء قيادته مركبته.

وأوضحت أن المتهم قام بتوثيق ذلك أثناء قيادته على طريق عام، وتباهى بذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه وإيقافه وإحالته للنيابة العامة.