نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفاصيل: مواطن سعودي ينقذ بريطانياً من الغرق في النهر ويحدث ضجة كبيرة في وسائل الإعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة في موقف كبير أحدث ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي تم الإعلان عن قيام مواطن سعودي يدعى “تركي الشمري” بإنقاذ مواطن بريطاني من الغرق في أحد الأنهار بمدينة بريستون الإنجليزية، حيث قامت القنوات الإخبارية والصحف البريطانية بتناول الخبر وسط حفاوة كبيرة بالبطل السعودي الذي أصبح حديث الجميع بسبب الموقف البطولي الذي قام به.

مواطن سعودي ينقذ بريطانياً من الغرق

وقالت زوجة المواطن البريطاني “جيسيكا ويليامز” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بأنها تتوجه بكل الشكر والعرفان إلى الشمري، حيث نشرت صورته وعلقت بأنه البطل الذي أنقذ حياة زوجها وهو ما جعل الكثيرين يشيدون به من خلال صفحتها، كما قام أصدقاءه وأفراد الجالية السعودية في بريطانيا بالاحتفاء به من خلال صفحاتهم وهو ما أدى إلى انتشار وسم #تركي_الشمري على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام “الشمري بسرد القصة التي وقعت معه حيث قال بأنه دائما ما يحب أن يذهب إلى الحديقة التي تقع بجوار النهر للاستمتاع بالطبيعة، بالإضافة إلى أنه يحب أن يقوم بإطعام الطيور هناك، وفي ذلك اليوم قام بسماع صوت أحد الأشخاص يطلب المساعدة وهو ما جعله يركض باتجاه الصوت حيث وجد امرأة تبكي وتقول بأن زوجها قد غرق في النهر وهو ما جعله يقفز سريعا إلى النهر حيث وجد زوجها يغرق فقام مسرعا برفعه إلى الأعلى.

وأضاف بأن ما فعله هو ما تربى عليه من عائلته وفي الدين الإسلامي وهو مساعدة الغير بقدر الاستطاعة، حيث أكد على أنه لا يمكن أن يرى شخص يطلب مساعدته ويقف مكتوف الأيدي، حيث أن نشر الخير والمساعدة تعد من شيم المجتمعات العربية والإسلامية في جميع أنحاء العالم.

وفي ما يخص انتشار الخبر قال بأنه تفاجئ عندما ذهب إلى المنزل بالكثير من الرسائل التي تشكره على موقفه العظيم من الكثيرين، كما أنه تلقى اتصالا من الشخص الذي أنقذه يقدم له الشكر كما أرسل له هدايا وباقة من الورود لكي يعبر بها عن مدى شكره له لإنقاذ حياته.

وبعد انتشار الخبر في وسائل الإعلام قامت السفارة السعودية بتكريمه وتوجيه الشكر له لموقفه ومؤكدين على أن ما فعله يعد فخر لجميع المواطنين السعوديين سواء داخل المملكة أو خارجها بجميع الدول.