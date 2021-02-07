نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حجز موعد الفحص الدوري للسيارات في المملكة2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حجز موعد الفحص الدوري يشغل عقول أصحاب السيارات الذين يبحثون عن موعد فحص السيارات الدوري التي تحدده إدارة المرور السعودي، فالاهتمام بفحص السيارة ضروري لتجديد رخصة السيارة والعديد من الإجراءات الأخرى، حيث يحصل صاحب السيارة بعد الانتهاء من الفحص على رخصة تفيد بصلاحية السيارة وعدم احتوائها على أي أعطا ل، ويوجد مواعيد للفحص الدوري ويجب الحجز وقد سهلت المملكة طريقة الحجز الكتروانيا من خلال وزارة الداخلية وقد سهل الأمر على الكثير دون ضياع الوقت وبذل الجهد في الذهاب إلى المكاتب وحجز موعد فحص السيارة والاستعلام عنه.

كيفية حجز موعد الفحص الدوري للسيارات 2021

الدخول على موقع وزارة الداخلية الإلكترونية. الضغط على المواعيد يتم تحديد الخدمة التابعة لقطاع المرور. إدخال البيانات المطلوبة اختيار الفئة المناسبة لك ولسيارة. اضغط على طلب الخدمة قم بتحديد نوع الخدمة يتم تحديد المحافظة التابع لها ثم بعد ذلك تحديد مكان إجراء الفحص. إدخال البيانات المطلوبة من الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهوية. ثم تحديد التاريخ والوقت المناسب لإجراء الفحص اضغط على حجز الموعد بعد الانتهاء.

مواعيد الفحص الدوري للسيارات 2021

في مدينة أبها من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً ، من الأحد إلى الخميس. مواعيد الامتحان يوم السبت من الساعة 7 إلي 10 مساء. الوافدين إلى مدينة الباحة من الأحد إلى الخميس مواعيد العمل الرسمية للتفتيش من السابعة صباحا إلي الرابعة مساءا. المواعيد الرسمية يوم السبت من الساعة 7 صباحًا حتى 2 ظهرًا. في الجوف مواعيدهم الرسمية شبيهة بالباحة. أما مدينة الخرج فتواريخها الرسمية مماثلة لتواريخ أبها. في الرس المواعيد الرسمية من الساعة 7 صباحًا حتى 4 مساءً من الأحد إلى الخميس ويوم السبت من الساعة 7 صباحًا حتى 2 مساءً. في مدن عرعر والبيشة والقريات المواعيد الرسمية للفحوصات الدورية مشابهة للرس. في قرية الدمام من الأحد إلى الخميس من7 صباحاً حتى 11مساءً والسبت من 7 صباحاً حتى 10 مساءً. في مدينة حفر الباطن وحائل والهفوف وجدة 1 وجدة 2 وجيزان من الأحد إلى الخميس من7 صباحاً حتى 11مساءً والسبت من 7 صباحاً حتى 10 مساءً.

الفحص الدوري للسيارات الجديد

يجب دفع رسوم الفحص الدوري قبل إجراء الفحص وتختلف قيمة الفحص الدوري للمركبات حسب النوع وتختلف عن قيمة الفحص الدوري لأول مرة عن قيمة أعادة الفحص كالاتي:

فحص دراجة بخارية 35 ريال ومراجعة 12 ريال. السيارة الصغيرة الاختبار 73 ريال سعودي ولإعادة الفحص 24 ريال سعودي. للحافلات الصغيرة الاختبار 96 ريال والمراجعة 29 ريال. للحافلات المتوسطة فتبلغ قيمة المعاينة 141 ريالاً و 42 ريالاً إعادة الفحص. بالنسبة للحافلات الكبيرة الفحص الدوري بقيمة 205 ريال وفي حال إعادة الفحص سيكون 62 ريالا . مركبات النقل الصغيرة 96 ريالاً ومرة ​​أخرى 29 ريالاً. ومركبات النقل المتوسط ​​ فيبلغ سعر الاختبار 141 ريالاً وفي حال أعيد الفحص تكون التكلفة 42 ريالاً سعودياً. الشحن الثقيل التكلفة 205 ريال سعودي وتكلفة المراجعة 62 ريال سعودي. أما نصف المقطورات فتبلغ تكلفة فحصها 184 ريالا سعوديا ، وإعادة الاختبار 55 ريالا سعوديا.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تهتم بكل ما يخص السيارة في المملكة من خطوات تجديد لوحة السيارة في السعودية 2021 وشروط التجديد والاستعلام عن تامين السيارة وغيرها الكثيرة من الاستعلامات والخطوات الخاصة بالمركبات وتعمل على تتطوير وتقدم كافة الخدمات الكترونيا لتسهيل الإجراءات في الوضوع الحالي.