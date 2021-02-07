نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على منتج آهل وشروط الحصول عليه وفترة المعالج للطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على منتج آهل، أوضح بنك التنمية الاجتماعية من خلال حسابه الرسمي على منصة تويتر في تدوينة قصيرة، شروط الحصول على تمويل آهل ومدة معالجة طلب الحصول على آهل، تابعوا معنا للتعرف على الشروط والمدة.

مدة معالجة الحصول على منتج آهل

قام بنك التنمية الاجتماعية بالرد على استفسارات الراغبين في التقديم على تمويل آهل ويرغبون في معرفة مدة معالجة الطلب والحصول على تمويل آهل، حيث أوضح أن المدة المطلوبة هي حوالي عشرة أيام وذلك في حالة تمت الموافقة على تمويل آهل من البنك، كما ويمكن التسجيل في موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني لتمتلك حسابًا بالموقع يمكن من خلاله متابعة سير الطلب المقدم والتعرف على القبول من عدمه، وجاء ذلك ردًا على أحد السائلين عن طريقة متابعة الطلب.

مميزات تمويل آهل

كما وقام بنك التنمية الاجتماعية كذلك من خلال حسابه الرسمي بتوضيح بعض من مزايا تمويل آهل والحصول على التمويل ومنها:

مساعدة الأسر التي تعاني من ضغط كبير في المسئوليات نتيجة لارتفاع أسعار جميع المنتجات. يصل مبلغ التمويل من آهل إلى مبلغ 60 ألف ريال سعودي. كما ويقدم التمويل بدون أي فوائد أو رسوم ومدة السداد تصل إلى فترة خمس سنوات.

شروط الحصول على تمويل آهل

أما عن الشروط المطلوبة للحصول على آهل التي يجب توافرها في المتقدم على طلب التمويل فليس هناك شروط محددة حيث يسمح للعاطل عن العمل أو العامل بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي وللمتقاعد أو الأرملة أو المهجورة أو المطلقة بالتقديم على طلب للحصول على آهل، كما وأوضح البنك أن الشروط الخاصة بالحصول على تمويل آهل هي شروط الحصول على المنتجات الاجتماعية، كما أن ذلك لتمويل يختص بالعملاء الذين مضى عام على إقفالهم لتمويلهم السابق، لذلك على المتقاعد أو الموظف بالقطاع الخاص والطالب وربة العمل والمتسبب بتقديم كفالة نموذج رقم 105 وهو متواجد بالبنك، أما العامل بالقطاع الحكومي فيمكنه التقديم بدون كفيل.