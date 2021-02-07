نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض العمل الحر من بنك التنمية بالتقسيط الميسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض العمل الحر من بنك التنمية، بنك التنمية الاجتماعية السعودي يعتبر واحد من أفضل بنوك السعودية، التي تقدم قروضًا مناسبةً للجميع سواء للتمويل الفردي أو الجماعي مع طول مدة السداد تصل حتى خمس سنوات كما ويقدم قروضه بدون أي فوائد، كما ويقدم واحد من أفضل عروضه وهو قرض العمل الحر بالتقسيط الميسر، فهو يقدم لمن يعملون بالعمل الحر ويقدم بشرط الحصول على وثيقة تثبت صحة العمل من وزارة التنمية والموارد البشرية.

مميزات قرض العمل الحر من بنك التنمية

ويوفر بنك التنمية قرض العمل الحر بالعديد من المميزات التي تناسب الأفراد منها:

الخدمات والقروض التي يقدمها البنك تتفق مع جميع التشريعات للدين الإسلامي. يمكن لمنتج نفاذ التمويل الحر الحصول على القرض بدون فوائد أو رسوم. سداد القرض يصل حتى خمس سنوات. يسمح للعاملين بالسعودية وللعاطلين عن العمل التقديم على القرض بدايةً من مبلغ 60 ألف ريال حتى مبلغ 150 ألف ريال. يمكن للسعوديين فقط التقديم على قرض التمويل الحر في المرحلة الثانية. بعد حصول العميل على القرض يمكن بسهولة فتح حساب بأي من بنوك السعودية.

الوثائق المطلوبة للحصول على قرض العمل الحر

يجب على من يرغب في التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية أن تتوافر به شروط التقديم وكذلك أن يقدم الوثائق التالية لضمان حصوله على القرض وهي:

تقديم رخصة القيادة. رقم الهوية الخاص بالمتقدم. رقم الآيبان الشخصي الخاص بالمتقدم. تسجيل رقم الهاتف المسجل به في خدمة أبشر. وثيقة العمل الحر المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية.

شروط التقديم على قرض العمل الحر

وقدم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية عددًا من الشروط الهامة الواجب توافرها في العميل قبل حصوله على قرض العمل الحر وهي: