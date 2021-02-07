نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل الزائر في تطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الزائر في تطبيق توكلنا، منصة توكلنا أو تطبيق توكلنا واحد من الجهود العظيمة المقدمة من المملكة العربية السعودية لمواطنيها الأعزاء، حيث يساعد في متابعة مستجدات فيروس كورونا في السعودية من حيث تسجيل أعداد المصابين والمشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، وتساعد في تطور الخدمات المبذولة للحد من فيروس كورونا حيث تقدم بعض من الخدمات الحكومية الأخرى ولكن بشكل إلكتروني وبذلك تسهل على المواطنين إجراء الخدمات المرغوبة من المنزل ولا حاجة للنزول إلى التجمعات، كما ويسمح تطبيق توكلنا التسجيل به للزائر من خلال بعض الخطوات والشروط.

التسجيل في توكلنا للزائرين

يتيح تطبيق توكلنا خاصية التسجيل في تطبيق توكلنا للزائر لمن يرغب في زيارة المملكة السعودية أو التقديم على طلب الزيارة، حيث يحتاج التسجيل إلى تذكية من واحد من مستخدمي منصة أبشر المسجلين بها لتعريف رقم الجوال في أبشر ويتم التسجيل كالتالي:

التوجه لمنصة أبشر الإلكترونية.

من الخيارات الظاهرة أمامك يتم اختيار أبشر الأفراد.

ومن ثم الضغط زر تسجيل الدخول، وبعدها التوجه لزر خدماتي.

تظهر قائمة جديدة نختر منها خدمات ويليها الخدمات العامة.

اضغط على تبويب تعريف رقم الجوال لاستخدام تطبيق توكلنا.

تدخل جميع البيانات الموضحة بشكل صحيح في أماكنها.

وفي النهاية يتم كتابة رقم الجوال.

بعد انتهاء الخطوات السابقة يتم تعريف رقم جوالك في منصة أبشر، والآن ما عليك سوى اتباع خطوات التسجيل في توكلنا للزائر وهي: