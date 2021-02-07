ماهو نظام ساند وشروطه وطريقة التسجيل

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عمر شويل - جدة ماهو نظام ساند يعد نظام ساند من اهم الأنظمة الاجتماعية التي تأمن المواطنين السعوديين عن التوقف عن العمل بتخصيص دخل مادي ثابت لهم كتعويض عن التعطل عن العمل،كما يعمل نظام ساند على تقديم بعض الوظائف أو تدريب العاطلين عن العمل للحصول على وظيفة اخرى،ويقوم ايضا البرنامج بالتعويض المواطنين وحمايتهم في فترة التوقف أو الانتقال من وظيفة إلى وظيفة.

وقد تم إنشاء هذا النظام بمرسوم ملكي في عام 1435هـ، ومن ثم تطبيقه بعد 11 شهر من تاريخ إصدار قرار إنشاءه، وذلك للحفاظ على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في المملكة العربية السعودية.

كما أن يتميز نظام ساند بان التقديم يكون من خلال الموقع الكترونى دون جهد الذهاب إلى المكاتب كما لا يستغرق صدور تأشيرة عامل منزلى اكثر من خمس دقائق ،كما يتم تبليغ حالة الطلب عبر رسائل الجوال أو البريد الإلكتروني ويتم الرد خلال 24 ساعه وغيرها من المميزات التي يتميز بها النظام.

ماهي شروط ساند

يجب لكى يحصل المشتركين على التعويض تحقق بعض الشروط منها :

يجب أن يكون المشترك سعودي الجنسية. يجب أن لا يزيد عمر المشترك عن 60 عام. تجاوز مدة العمل التي نص عليها قانون العمل في نظام ساند المادة 14 نظام ساند. يجب أن لايكون للمشترك أي عائد مادي من أي وظيفة أو نشاط تجارى. الايكون ترك العمل بسبب شخصي أو بارداته الحرة. يجب على المشترك القادرة على العمل. على المشترك في البرنامج أن يلتزم بالتدريبات التي تم تحديدها من خلال نظام ساند.

طريقة التسجيل في نظام ساند

الدخول على حسابك الشخصي في التأمينات أونلاين.

سوف تظهر لك صفحة لكتابة رمز المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على الدخول.

سوف تظهر خانة تقديم طلب استحقاق بنظام ساند ويطلب بعض البيانات ورقم الحساب البنكي.

بعد ذلك الدخول إلى صفحة أخرى تتطلب منك كتابة بعض البيانات الشخصية، وبيانات للتواصل، قم بتعبئة تلك البيانات للتسجيل ومن ثم انقر على خانة إرسال.

سوف يقوم النظام بإظهار رسالة أن عملية تقديم طلب تعويض تمت بنجاح، وفي حال استحقاقك في أن تحصل على تعويض سوف يصلك رسالة نصية على هاتفك الجوال تفيد التأكيد على استحقاق طلب التعويض.

إذا كنت غير مؤهل للتقديم فسوف تظهر لك رسالة فيها توضيح للأسباب التي تمنع تؤهلك.

رقم استعلامات ساند

يتم الاستعلام من خلال الرقم المجاني للخدمة والذي يمكن الاتصال به من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية. والرقم هو 8001243344 وهو من الأرقام التي يمكن لأي شخص الاستعلام من خلالها عن كل ما يتعلق بخدمة التأمينات الاجتماعية. كما يمكن التواصل أيضًا من خلال رقم الهاتف العادي والغير مجاني، وذلك من خلال هذا الرقم وهو 966118087777. ويمكن التواصل بالطرق الأخرى المختلفة ومن بينها عنوان البريد الإلكتروني وأيضًا الحسابات الرسمية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

والجدير بالذكر أن نظام ساند أدى إلى تشجيع المواطنين والكوادر العمالة داخل المملكة على العمل في القطاع الخاص بدون قلق أو خوف من التعطل أو التوقف المفاجيء.