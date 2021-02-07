“المسند”: الحالة المطرية تغادر أجواء المملكة.. وعودة الاستقرار الجوي في معظم الأرجاء

بلادي – الرياض :

قال أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، إن حالة “عطاء” المطرية غادرت فعلياً أجواء المملكة، بعد أن أثرت على معظم المناطق، واستمرت لمدة 3 أيام.

وأوضح المسند أنه من المتوقع عودة الاستقرار الجوي في معظم أرجاء البلاد اليوم، عدا تشكل سحب، قد يهطل منها زخات مطرية في الشمال الشرقي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة وباردة.