أكثر من 95% من سكان المملكة يستخدمون الإنترنت.. بمتوسط 7.45 ساعة يوميًّا

بلادي – الرياض :

تعد المملكة من أكثر الدول التي يستخدم سكانها (من مواطنين ومقيمين) الإنترنت، فبحسب أحدث التقارير بلغت نسبة مستخدمي الشبكة العنكبوتية في السعودية 95.7% من إجمالي السكان.

وقياسًا على عدد السكان، تقدمت المملكة على دول متقدمة وعريقة، مثل كندا (94%)، وألمانيا (94%)، واليابان (93%)، وفرنسا (91%).

وكشف تقرير “we are social” الصادر عن شركة “Hootsuite” في 27 يناير 2021، أن متوسط الوقت الذي يقضيه مستخدمو الإنترنت (الذين تتراوح أعمارهم بين 16- 64 عامًا) في المملكة يبلغ سبع ساعات و45 دقيقة.

وأشار إلى أن متوسط الوقت الذي يقضيه مستخدمو الإنترنت في المملكة عبر الجوال يبلغ أربع ساعات و25 دقيقة، مقابل ثلاث ساعات و19 دقيقة باستخدام الأجهزة الأخرى (حاسب محمول “لابتوب”، وحاسب آلي، وحواسب لوحية).

يذكر أن التقرير بيّن أن كلّا من البحرين والكويت وقطر والإمارات تأتي في صدارة الدول من حيث استخدام سكانها للإنترنت بواقع (99%) لكل بلد.

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عالميًّا 4.66 مليار شخص، بما يعادل 59.5% من سكان كوكب الأرض، مسجلًا زيادة قدرها 316 مليون مستخدم بما نسبته 7.3% بحلول يناير 2021م.