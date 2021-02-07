“غرفة الرياض” تحذر عملاءها من التجاوب مع اتصالات تطالبهم بتحويل أموال رسوم وضرائب

بلادي – الرياض :
حذرت “غرفة الرياض”، اليوم (الأحد)، كافة عملائها من التجاوب مع الاتصالات الهاتفية التي تطالبهم بتحويل أموال تحت ذريعة الرسوم والضرائب.
وأكدت الغرفة أن جميع تعاملاتها تتم عبر منافذها الرقمية الرسمية، ولا يتم طلب تحويل أي مبالغ مالية عبر الاتصال الهاتفي.
وكانت “غرفة الرياض” قد تلقت ملاحظات من بعض العملاء باستقبال اتصالات من مجهولين يدعون أنهم يمثلون الغرفة ويطلبون تحويل أموال تحت ذريعة الرسوم والضرائب.
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