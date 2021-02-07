شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص تورطوا بالمتاجرة بالعملات المزيفة

بلادي – الرياض : تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من القبض على 4 أشخاص تورطوا بالمتاجرة بالعملات المزيفة. وأوضحت شرطة المنطقة أن المتورطين هم ثلاثة مواطنين ومقيم سوداني، اتخذوا من شقة سكنية شرق مدينة الرياض مقراً لهم. وأكدت أنه ضبط بحوزتهم مبلغ 143 ألف ريال مزيفة، وتم إيقافهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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