“الصحة” توضح ما هو” الجنف” وطرق علاجه

بلادي – الرياض :

أوضحت وزارة الصحة أن “الجنف” هو انحراف أو ميلان في ‏العمود الفقري، ويستقيم بالعلاج، وفقًا للعمر وشدة الانحناء ‏وطرق العلاج.‏

وبيّنت في رسالة توعوية أن من مظاهره، وجود بروز في لوح ‏الكتف، وانحناء وميلان في العمود الفقري، وبروز في الأضلاع ‏من جانب واحد، وكذلك ملاحظة ورك أو كتف أعلى من الآخر، ‏كما أن الملابس تكون غير متناسبة بشكل جيد.‏

وأشارت الوزارة إلى أن طرق العلاج تشمل، استخدام قالب جبس ‏أو دعامة بلاستيكية للأطفال، أو عن طريق العلاج الطبيعي ‏للحالات البسيطة، بالإضافة للتدخل الجراحي بعملية في العمود ‏الفقري، لافتة إلى أن تخفيف الألم للبالغين سيكون عن طريق ‏المسكنات وحقن العمود الفقري.‏