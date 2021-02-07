بلادي – الرياض :
أوضحت وزارة الصحة أن “الجنف” هو انحراف أو ميلان في العمود الفقري، ويستقيم بالعلاج، وفقًا للعمر وشدة الانحناء وطرق العلاج.
وبيّنت في رسالة توعوية أن من مظاهره، وجود بروز في لوح الكتف، وانحناء وميلان في العمود الفقري، وبروز في الأضلاع من جانب واحد، وكذلك ملاحظة ورك أو كتف أعلى من الآخر، كما أن الملابس تكون غير متناسبة بشكل جيد.
وأشارت الوزارة إلى أن طرق العلاج تشمل، استخدام قالب جبس أو دعامة بلاستيكية للأطفال، أو عن طريق العلاج الطبيعي للحالات البسيطة، بالإضافة للتدخل الجراحي بعملية في العمود الفقري، لافتة إلى أن تخفيف الألم للبالغين سيكون عن طريق المسكنات وحقن العمود الفقري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الصحة” توضح ما هو” الجنف” وطرق علاجه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.