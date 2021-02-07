“تنظيم الكهرباء”: 5 اشتراطات لتركيب خلايا الطاقة ‏الشمسية

بلادي – الرياض :

حددت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عدة اشتراطات للاستفادة من توليد ‏الكهرباء عبر تركيب وحدات صغيرة من خلايا الطاقة الشمسية.‏

وأكدت أن يكون الشخص المستفيد هو المستهلك للخدمة الكهربائية، وأن ‏يكون التركيب في المنشأة المملوكة له أو المنتفع بها، بقدرة لا تتجاوز 2 ‏ميغاواط، ولا تقل عن واحد كيلوواط.‏

وشددت الهيئة على أن تكون عملية ربط الطاقة الشمسية آمنة، وألا ‏تتجاوز القدرة المجمعة عن 5 ميغاواط في منشآت مختلفة للمالك في ‏منطقة إمداد تابعة لإدارة كهرباء واحدة.