“تنظيم الكهرباء”: 5 اشتراطات لتركيب خلايا الطاقة ‏الشمسية

بلادي – الرياض :
حددت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عدة اشتراطات للاستفادة من توليد الكهرباء عبر تركيب وحدات صغيرة من خلايا الطاقة الشمسية.
وأكدت أن يكون الشخص المستفيد هو المستهلك للخدمة الكهربائية، وأن يكون التركيب في المنشأة المملوكة له أو المنتفع بها، بقدرة لا تتجاوز 2 ميغاواط، ولا تقل عن واحد كيلوواط.
وشددت الهيئة على أن تكون عملية ربط الطاقة الشمسية آمنة، وألا تتجاوز القدرة المجمعة عن 5 ميغاواط في منشآت مختلفة للمالك في منطقة إمداد تابعة لإدارة كهرباء واحدة.
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