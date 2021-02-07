“الأرصاد”: أمطار رعدية متوقعة على 3 مناطق الإثنين والثلاثاء

بلادي – الرياض :
توقع المركز الوطني للأمطار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.
وأوضح المركز في بيان له اليوم (الأحد)، أن الحالة المطرية تشمل منطقتي عسير وجازان، وأجزاء من منطقة نجران، جنوبي المملكة.
من جانب آخر، كشفت بيانات التقرير المناخي لأمطار شهر يناير المنصرم، أن منطقة عسير تجاوزت المعدل بمقدار (40) ملم، وكذلك منطقة مكة المكرمة بـ(10) ملم، بالمقارنة بالـ30 عاماً الماضية.
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