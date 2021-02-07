“سار”: تفعيل “توكلنا” إلزامي لجميع المسافرين

بلادي – الرياض : أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، اليوم (الأحد)، أنه سيتم تطبيق قرار تفعيل تطبيق “توكلنا”، وسيكون إلزامياً أثناء السفر على متن قطار “سار”. وأوضحت “سار” أن القرار يأتي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وحرصًا على صحة وسلامة الجميع. ودعت المسافرين إلى إبراز حالتهم الصحية على تطبيق “توكلنا” قبل الدخول إلى المحطة، مؤكدةً أنه لن يتم استقبال مَن ليس لديه حجز سفر.

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