نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض بنك الرياض للسيارات للسعودين والمقيمين والأوراق المطلوبة للتقديم على القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الرياض يعتبر من اهم البنوك في المملكة العربية السعودية حيث يقدم البنك لعملائه منتجات وخدمات مصرفية وتمويلية متميزة ومبتكرة تخدم شريحه كبيرة من أبناء المملكة وذلك يكون من خلال شبكة فروع البنك التي تضم (341) فرعاً وأكثر من 2,558 جهاز صراف آلي وأكثر من 53,580 من أجهزة نقاط البيع، بالإضافة إلى قاعدة عملاء كبيرة بين المصارف السعودية.

حيث حقق البنك صافي دخل بلغ 5,602 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مقارنة بصافي دخل 3,092 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 81.2%.

قرض بنك الرياض للسيارات

قرض للسيارات من بنك الرياض يتيح لك اقتناء المركبة التي ترغب بها من خلال برامج تأجيرية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبشروط وإجراءات ميسرة.

وتكون مميزات هذا القرض كما يلي:

موافقة فورية وسرعة في الـتنفيذ. متاح للسعوديين والمقيمين. تمويل يصل إلى 500,000 ريال. تغطية تأمينية شاملة. متوفر لأصحاب الأعمال والمؤسسات. إمكانية تمويل حتى 3 مركبات. تفويض داخلي مجاناً طوال فترة العقد. تغطية تأمينية شاملة مجاناً في دول مجلس التعاون طوال فترة العقد. عروض خاصة لعملاء بنك الرياض. إمكانيه نقل ملكية السيارة لعميل آخر أثناء مدة التمويل (إحلال). إمكانية تفويض سائق آخر على أن يكون من أقارب الدرجة الأولى.

شروط قرض السيارات للسعودين

للعملاء المحولة رواتبهم:

ألا يقل العمر عن 21 سنة

ألا يقل صافي الراتب عن 4,000 ريال

لا يستلزم مدة خدمة

خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض

للعملاء الغير محولة رواتبهم:

ألا يقل العمر عن 21 سنة

ألا يقل صافي الراتب عن 6,000 ريال

ألا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر

شروط قرض السيارات للمقيمين من بنك الرياض

لعملاء المحولة رواتبهم:

أن يكون من منسوبي القطاع الحكومي أو الخاص ألا يقل العمر عن 21 سنة ألا يقل صافي الراتب عن 4,000 ريال ألا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض

للعملاء الغير محولة رواتبهم:

أن يكون من منسوبي القطاع الحكومي أو الخاص ألا يقل العمر عن 21 سنة ألا يقل صافي الراتب عن 8,000 ريال ألا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر

الأوراق المطلوبة لقرض سياره من بنك الرياض

في خطوة هامه لابد من كل من يبغي التقديم على طلب قرض سياره من بنك الرياض يجب الحصول على الموافقة المبدئية يمكنك زيارة أي مستشار بيع لدى الوكلاء المعتمدين أو زيارة أقرب فرع لبنك الرياض أو الاتصال على 800-124-2020.

وبعد الحصول على الموافقة المبدئية لابد من أتمام الخطوات التالية:

تعريف بالراتب بتاريخ أصدار أقل من شهرين

أصل بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة (سارية المفعول)

تعبئة نموذج طلب التمويل التأجيري للسيارات

أصل رخصة القيادة (سارية المفعول)

كشف حساب لآخر 3 شهور مصادق من البنك المحول إليه الراتب (فقط عند اختيار التمويل بعدم تحويل الراتب إلى بنك الرياض)

شهادة تحويل الراتب (فقط عند اختيار التمويل مع تحويل الراتب إلى بنك الرياض)

عرض سعر من الوكيل أو المعرض (المعتمدين فقط لدى البنك).

شروط التمويل الشخصي للموظفين العاملين في قطاع الشركات الكبرى

ألا يقل العمر عن 22 سنة

ألا يقل صافي الراتب عن 5,000 ريال

شهور مدة خدمة لمن تبدأ رواتبهم من (5,000 – 14,999) ريال

شهر واحد مدة خدمة لمن تبلغ رواتبهم 15,000 ريال وما فوق

إيداع الراتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”

خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض

كما أن تبلغ الرسوم الإدارية المطبق على التمويل الشخصي 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال سعودي أيهما أقل وتقدر رسوم السداد المبكر بـ تكلفة 3 شهور بالإضافة إلى أي تكاليف إضافية يتكبدها البنك ولا يمكن استرجاعها، حيث تحتسب على أساس الفائدة المتناقصة ويحتسب معدل النسبة السنوي بناءً على ثلاثة عوامل أساسية وهي معدل النسبة، مبلغ التمويل ومدة التمويل ويحتسب أقصى مبلغ تمويل يمكن للعميل الحصول عليه وفقاً أقصى نسبة استقطاع شهرية مسموحة والالتزامات المالية الحالية القائمة.

ومن الأسئلة الهامة التي تم الإجابة عنها من خلال أدارة البنك سؤال هل يمكنني السفر بسيارة خارج المملكة؟ وجاءت الإجابة سريعه نعم وذلك بطلب تفويض قيادة خارجي من خلال مراكز خدمات البيع ويتم إصداره بنفس اليوم.