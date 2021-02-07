نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مطعم البيك الموحد السعودية دليفري وعدد السعرات الحرارية في وجبات البيك في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم مطعم البيك الموحد السعودية Albaik، هو الرقم الساخن الذي يجيب عنه خدمة العملاء، بشأن أية مشاكل تواجه العملاء، أو يمكنك طلب دليفري البيك في السعودية، من خلال نفس الرقم، وجدير بالذكر أن سلسلة مطعم البيك في المملكة العربية السعودية، واحدة من كبرى سلاسل المطاعم في المملكة، وفي العديد من الدول العربية أيضًا، وهي مملوكة للسيد شكور أبو غزالة، الذي قدم وطرح فكرة مطاعم البيك للمرة الأولى عام 1976م، وكانت أولى الوجبات التي قدمها المطعم هي وجبة بروستد البيك الشهيرة، وعقب وفاة صاحب أشهر سلسلة مطجاعم في السعودية، تولى ولديه قيادة مطاعم البيك، وافتتحوا له أكثر من فرع داخل السعودية وخارجها، كما تعددت الوجبات التي يقدمها المطعم بشكل كبير.

رقم مطعم البيك الموحد السعودية

يمكنك الحصول على توصيل الطلب اون لاين، من خلال الاتصال على رقم مطعم البيك الموحد السعودية، وهو رقم 8002442245 المجاني، والذي توفره سلسلة مطاعم البيك السعودي، لكل فروع البيك في السعودية، للرد على الاستفسارات وطلبات الطعام أونلاين، حيث يوفر مطعم البيك، مجموعة متميزة من خدمة العملاء، للتواصل مع محبي مطعم البيك في السعودية.

فروع البيك في السعودية

المطعم له الكثير من الفروع في المملكة، نقدم لكم اﻵن عناوين الفروع في المملكة :

الموقع فروع البيك في السعودية الرياض حي طويق شارع نجم الدين اﻷيوبي.

حي الفيحاء شارع اﻹمام الشافعي.

حي السويدي طريق عائشة بنت أبي بكر الصديق.

حي البديعة طريق حمزة بن عبدالمطلب.

حي النسيم شارع سعد بن أبي وقاص.

حي الشفا طريق عرفات.

حي العزيزية طريق الحائر.

مطار الملك خالد.

محطة قطار سار.

حي اﻷندلس من حي اﻷمير بندر عبدالعزيز، عند تقاطع خالد بن الوليد بإتجاه الغرب.

حي الحزم طريق ديراب. مكة المكرمة حي الملك فهد بحجز السيارات في مواقف الزايدي طريق جدة مكة. المدينة المنورة المنار مول طريق الملك عبدالله.

عالية مول تقاطع طريق قباء مع طريق الملك عبدالله الدائري الثاني. الدمام حي المنار.

حي عبدالله فؤاد. جدة حي السامر بمدينة جدة تقاطع طريق الأجواد العام مع طريق صالح بن ابراهيم الزهري.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي. جازان محافظة صبيا حي المحمدية طريق الملك عبدالعزيز.

محافظة أبو عريش شارع اﻷمير سلطان. الباحة حي الظفير طريق الملك عبدالعزيز. أبها منتزة حلم ابها. عسير الواجهة البحرية في مركز الحريضة. اليرموك حي الرياض طريق الصحابة. الطائف الحوية طريق المطار. الرس طريق الملك فهد بجوار أسواق العثيم.

كم عدد السعرات الحرارية في البيك؟

يتساءل الكثيرون عن عدد السعرات الحرارية في البيك، خاصة وأن من يتذوق وجبات مطعم البيك، يدمنها ويرغب دائمًا في المرور والحصول على وجبة من البيك، ويمكن أن نطرح عدد السعرات الحرارية في أشهر وجبات البيك، وذلك كما يلي: