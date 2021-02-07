نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مطعم البيك الموحد السعودية دليفري وعدد السعرات الحرارية في وجبات البيك في المقال التالي
عمر شويل - جدة رقم مطعم البيك الموحد السعودية Albaik، هو الرقم الساخن الذي يجيب عنه خدمة العملاء، بشأن أية مشاكل تواجه العملاء، أو يمكنك طلب دليفري البيك في السعودية، من خلال نفس الرقم، وجدير بالذكر أن سلسلة مطعم البيك في المملكة العربية السعودية، واحدة من كبرى سلاسل المطاعم في المملكة، وفي العديد من الدول العربية أيضًا، وهي مملوكة للسيد شكور أبو غزالة، الذي قدم وطرح فكرة مطاعم البيك للمرة الأولى عام 1976م، وكانت أولى الوجبات التي قدمها المطعم هي وجبة بروستد البيك الشهيرة، وعقب وفاة صاحب أشهر سلسلة مطجاعم في السعودية، تولى ولديه قيادة مطاعم البيك، وافتتحوا له أكثر من فرع داخل السعودية وخارجها، كما تعددت الوجبات التي يقدمها المطعم بشكل كبير.
رقم مطعم البيك الموحد السعودية
يمكنك الحصول على توصيل الطلب اون لاين، من خلال الاتصال على رقم مطعم البيك الموحد السعودية، وهو رقم 8002442245 المجاني، والذي توفره سلسلة مطاعم البيك السعودي، لكل فروع البيك في السعودية، للرد على الاستفسارات وطلبات الطعام أونلاين، حيث يوفر مطعم البيك، مجموعة متميزة من خدمة العملاء، للتواصل مع محبي مطعم البيك في السعودية.
فروع البيك في السعودية
المطعم له الكثير من الفروع في المملكة، نقدم لكم اﻵن عناوين الفروع في المملكة :
|الموقع
|فروع البيك في السعودية
|الرياض
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|مكة المكرمة
|حي الملك فهد بحجز السيارات في مواقف الزايدي طريق جدة مكة.
|المدينة المنورة
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|الدمام
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|جدة
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|جازان
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|الباحة
|حي الظفير طريق الملك عبدالعزيز.
|أبها
|منتزة حلم ابها.
|عسير
|الواجهة البحرية في مركز الحريضة.
|اليرموك
|حي الرياض طريق الصحابة.
|الطائف
|الحوية طريق المطار.
|الرس
|طريق الملك فهد بجوار أسواق العثيم.
كم عدد السعرات الحرارية في البيك؟
يتساءل الكثيرون عن عدد السعرات الحرارية في البيك، خاصة وأن من يتذوق وجبات مطعم البيك، يدمنها ويرغب دائمًا في المرور والحصول على وجبة من البيك، ويمكن أن نطرح عدد السعرات الحرارية في أشهر وجبات البيك، وذلك كما يلي:
- وجبة برجر دجاج فيليه العادي 379 سعرة حرارية.
- وجبة برجر فيليه دجاج حار 330 سعرة حرارية.
- سندوتش بيج بيك الحار يحتوي على 985 سعرة حرارية.
- وجبة دجاج البيك بدون التتبيلة الحارة المقرمشة 427 سعرة حرارية.
- وجبة دجاج البيك حارة 196 سعرة حرارية.
- سندويتش دجاج مسحب حار يحتوي 381 سعرة حرارية.
- سندويتش دجاج مسحب عادي 386 سعرة حرارية.
- صلصة ثوم البيك 41 سعرة حرارية.
- 5 قطع سناك دجاج مسحب مع صلصة ثوم البيك 203 سعرة حرارية.
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