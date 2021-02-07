رابط منصة مدرستي التعليمية 2021 تسجيل الدخول على منصة madrasati لتعليم عن بعُد

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عمر شويل - جدة منصة مدرستي التعليمية 2021، نتابع معكم تفاصيل تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية في المملكة العربية السعودية، وذلك لأهميتها الشديدة في الحصول على شرح وافي ودقيق لأهم الدروس والمناهج الدراسية المقررة في هذا الفصل الدراسي الثاني لعام 1442، وبالتالي من خلال هذا المقال من نشرح لكم طريقه تسجيل الدخول على منصة مدرستي وحل الواجبات بشكل صحيح من أجل التاهل إلى العام الدراسي الجديد بعد تطبيق نظام التعليم الإلكتروني لتناسب الوضع الحالي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية بسبب ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد covid 19.

طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي الإلكترونية 1442

أطلقت وزاره التربية والتعليم في المملكه العربية السعودية رابط إلكتروني يمكن الطلاب من الدخول إلى منصه مدرستي التعليمية، حيث يقوم الطالب بالدخول على منصه مدرستي وكتابه اسم المستخدم و رقم المرور ومن ثم التاكد من رمز التحقيق والضغط على تسجيل الدخول، ومن ثم يقوم الطلاب باختيار الدرس ويسمع الشرح ويقوم بحل الواجب.

تطوير منصة مدرستي التعليمية 1442

خلال الأيام الماضية قامت وزارة التعليم لتطوير منصة مدرستي التعليمية لتقوم بإضافة مزيد من الأيقونات التي تسمح بسهولة الاستخدام، حيث قامت بإضافة آلاف من المصادر التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة فيديوهات مرئيه تسمح بالتفاعل مع المعلم والطالب بشكل أفضل، وإتاحة طريقة للنقاش المفتوح ليتمكن جميع الطلبة والطالبات من استيعاب كافة التفاصيل الخاصة بالمنهج.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

يتمكن الطلبة والطالبات من تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية من خلال تطبيق توكلنا، من خلال الاندرويد والايفون، حيث يقوم الطلاب بتسجيل إسم المستخدم وكلمة المرور، وبعد ذلك يتم الدخول علي التطبيق والدخول علي الدرس وبعدها يتم الضغط على حضور.