نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استلم 60 ألف ريال من قرض العمل الحر بالتقسيط بدون فوائد لمدة 5 سنوات لدى بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة استلم مبلغ 60 ألف ريال سعودي من قرض العمل الحر هذا التمويل الذي يشجع جميع العاطلين على العمل وتوفير لهم مكسب رزق في المملكة وذلك من أجل تطبيق الهدف الأساسي الذي تسعى له وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية كرؤية مستقبلية للمملكة في عام 2030م كما تشجع أيضاً الموظفين على تموبل العمل الحر لفتح مشاريع جديدة وتمويل السيارات لهم ويتم ذلك وفق ضوابط وشورط محددة من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية وفتحت الحكومة السعودية التقديم على المرحلة الثانية وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى لما فيها من مميزات تمويلية مختلفة في السعودية ويمكن التقديم عليه من خلال رابط الحصول على منتج نفاذ للعمل الحر للعاطلين والموظفين لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية

مميزات منح قرض نفاذ تمويل العمل الحر عبر بنك التسليف والادخار السعودي

بنك التسليف والادخار السعودي المعروف ببنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتقديم تمويل ميسر للعاطلين والموظفين بشرط أن يكون المتقدم متوافق مع كافة الشروط والاحكام المطلوبة وسوف نشرح لكم مزايا تمويل الأعمال الحر بالتفصيل كما يلي

لا يحتاج أن يكون المقترض حاصل على دخل شهري لانه يعطى إلى العاطلين عن العمل ولكن الموظفين يجب أن لا يزيد الدخل الشهري عن أربعة عشر ألف ريال سعودي

متاح قرض العمل الحر لجميع السعوديين من العاطلين أو الموظفين داخل أراضي السعودية

مرخص من مؤسسة النقد العربي السعودي وتحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

يتفق تمويل منتج نفاذ للعمل الحر مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي وأحكامه

يسجل صاحب قرض العمل الحر في التأمينات الاجتماعية بالسعودية ويمنحه فتح حساب بنكي على المشروع القائم له من التمويل

تمويل منتج نفاذ العمل الحر بأقساط ميسرة حتى 5 سنوات وبدون فوائد وأيضاً بدون رسوم مالية إضافية عليه

مقسم إلى نوعين من التمويل النوع الأول التمويل النقدي حتى 60 ألف ريال والنوع الثاني التمويل العيني حتى 150 ألف ريال

شروط وضمانات الحصول على قرض منتج نفاذ العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة العربية السعودية