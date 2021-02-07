نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط madrasati منصة مدرستي التعليمية 1442 الشغال والرسمي لتعليم طلاب الابتدائية والمتوسطة والثانوية عن بعُد في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي السعودية من أهم المنصات التعليمية الإلكترونية التي يقوم الطلاب بزياراتها بشكل دوري من أجل الحصول علي الاستفادة العلمية للدروس والمناهج الدراسية المقررة وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية، حيث اقرت وزاره التعليم السعودي ضروره قيام الطلاب بتسجيل الدخول على منصه مدرستي من اجل سماع الدروس لتسجيل الغياب وحل الواجبات.

تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1442

لا يزال على طلاب المملكة العربية السعودية أن يقوموا بتسجيل الدخول على منصه مدرستي لسماع شرح الدروس والمناهج الدراسية ،وذلك بعد تطبيق نظام التعليم الالكتروني اون لاين بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد وانتشاره في البلاد بشكل كبير، وروره اتخاذ كافه الإجراءات لحماية الجميع وبالتالي يتم تسجيل الدخول على منصه مدرستي من خلال الخطوات الاتيه:-

في البداية قم بالدخول على رابط من منصة مدرستي التعليمية.

ثم قم بكتابه اسم المستخدم، وبعدها قم بكتابة الرقم السري.

سجل رمز التحقق، واضغط على تسجيل الدخول.

وفي النهاية قم بالدخول علي الدرس وسماع الشرح وحل الواجب وقم بحله ثم اضغط علي رفع.

الجدير بالذكر أيضاً أنه لابد علي الطالب أن يقوم بتسجيل الغياب والحضور لنفسه عند حضور الدرس حتي يتجنب حذف درجات منه.

أهمية منصة مدرستي لطلاب المملكة العربية السعودية

تستمر منصة مدرستي الإلكترونية في القيام بتحديثات بشكل مستمر من فيديوهات تعليمية قصيرة، ومصادر علمية متنوعة، من أجل تطوير عمل المنصة لتناسب احتياجات المعلمين والمعلمات والطلبة، بالإضافة الى اللجوء الى تطبيق تيمز للمساعدة في تسهيل العملية التعليمية على الجميع، ولذلك أعرب الكثير من الطلاب عن إعجابهم الشديد بالمنصة في شكلها الجديد ويستمرون في زياراتهم إليها.