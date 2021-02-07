طريقة تسديد رسوم تمديد الزيارة العائلية 1442 إلكترونيا و شروطه

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عمر شويل - جدة طريقة تسديد رسوم تمديد الزيارة العائلية 1442 إلكترونيا من أهم الأمور التي يبحث عنها العديد من الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، وكيفية دفع رسوم الزيارة العائلية المتعددة وطريقة حسابها فيما يخص استقدام الأسرة، وتسمح الحكومة السعودية لجميع رعاياها مجموعة من الخدمات الإلكترونية المختلفة ومنهم الحصول على طلب الزيارة أقربائه من الدرجة الأولى سواء والدين أو الزوجة أو الأبناء، بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة التي حددتها المنصة، ومن خلال بوابة أبشر الإلكترونية يستطيع المقيم من حساب المبلغ بنفسه، وقد اصبح معرفة وسداد رسوم التمديد إلكترونيا دون الذهاب إلى المكاتب وتحمل عناء الانتظار والازدحام في الطوابير خاصة في الظروف الحالية واصبح ذلك اكثر سهولة في إنهاء كافة الإجراءات وهذا ما تسعى إليه المملكة بما يتماشى مع روية 2030 للتحويل كافة الخدمات إلكترونيا في المملكة.

طريقة تسديد رسوم تمديد الزيارة العائلية 1442

أن يقوم المتقدم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. قم بتسجيل الدخول وكتابة اسمك وكلمة المرور فى المكان المخصص لهم. أنقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية. أن يختار المتقدم خدمات الجوازات. قم بالنقر علي خدمة تمديد زيارة عائلية. وأخيرا اضغط على زر تقديم الطلب.

شروط التقديم على خدمة الزيارة العائلية 1442

يشترط أن لا يتعدى مدة التأشيرة عن 6 شهور من تاريخ الدخول. يجب أن يكون الزائرين يمتلكون جوازات سفر سارية. عدم وجود أي مخالفات مرورية على صاحب الإقامة الأصلي. لابد أن يقوم المستقدم بتسديد جميع الرسوم الخاصة بتمديد التأشيرة. يلزم أن يقوم المتقدم بتعبئة النموذج الإلكتروني عبر الموقع الخاصة بخدمة التأشيرات التابع للوزارة. يشترط الحصول علي مصادقة الطلب إلكترونيًا من الجهات المسئولة. يجب أن تكون الإقامة الخاصة بالمقيم نفسه سارية، لابد أن يكون المقيم حاملًا لتأشيرة عمل وليس مرافق.

كيفية تسديد رسوم تمديد الزيارة العائلية

عليك الذهاب إلى ماكينة صرف العملات في المملكة. قم بإدخال بطاقة الصراف الآلي. قم بإدخال اسمك وكلمة المرور الخاصة بالبطاقة. اضغط علي الخدمات الإلكترونية. وأخيرا ادخل رقم إقامتك وسوف يتم دفع رسوم التأشيرة عن طريق الصراف الآلي.

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية من خلال وزارة الداخلية تتيح للمقيم الكثيرمن الخدمات الخدمات المتعلقة بالزيارة العائلية والتأشيرة والرسوم والتجديد عن طريق الأنترنت، مما يساعده في توفير الوقت والمجهود.