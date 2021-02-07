نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في خدمة مديري وزارة الصحة السعودية وتخطي المعوقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة مديري وزارة الصحة، تعمل الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة على جعل معظم الخدمات الحكومية إلكترونياً بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد لديهم من خلال تحقيق اللامركزية في الإدارات الحكومية وذلك في إطار رؤية 2030 المستقبلية في المملكة العربية السعودية، وفي نفس السياق فقد أطلقت وزارة الصحة السعودية خدمة إلكترونية جديدة وهي خدمة مديري وزارة الصحة بهدف تسجيل جميع العاملين والموظفين بقطاع الصحة في مديري والذي يمكنهم بعد ذلك من الحصول على الإجازات والانتدابات ذاتياً من خلال الموقع الإلكتروني للخدمه أو من خلال تحميل تطبيق خدمة مديري على جوالك وتسجيل الدخول به والتمتع بالخدمات في أي وقت من خلال هاتفك الذكي، ومن خلال هذا المقال نقوم بشرح خطوات التسجيل في خدمة مديري بالتفصيل كما يلي.

خطوات التسجيل في خدمة مديري وزارة الصحة السعودية:

هناك ملاحظه هامه يجب مراعاتها قبل البدء في خطوات التسجيل في مديري، يفضل التسجيل في الخدمة من خلال نطاق المنشآت الصحية التابع لها، سواء كانت مستشفى عام أو خاص أو مستوصف طبي، ويمكنكم التسجيل في الخدمة كما يلي؛

قم بملء البيانات المطلوبة وهي اسم المستخدم الخاص بك في الهوية الإلكترونية لوزارة الصحة، ثم ادخال كلمة السر، وهي عبارة عن رقم الموظف الخاص بك.

ومن ثمة قم بالضغط على تسجيل دخول، ليتم تحويلك إلى شاشة تغيير كلمة السر وتأكيدها ثم الضغط على تنفيذ.

ومن الشاشة التالية قم بالضغط على أيقونة مستكشف في أعلى الصفحة، قم باختيار خدمة مديري، ويمكن أن تظهر أيقونة المستكشف في يمين الصفحة.

فتظهر صفحة بها اسم الموظف، قم بالضغط على إضافة، لتظهر لك رسالة أعلى الصفحة بها إقرار بأنك تتعهد بإدخال البيانات الصحيحة قم بالضغط على موافق.

بعد ذلك قم بملء البيانات المطلوبة، مثل إذا كنت ترأس موظفين أم لا، وإدخال بيانات المنطقة ونوع الجهة وغيرها من البيانات المطلوبة، ثم الضغط على مربع نعم في الإقرار ومن ثمة الضغط على تطبيق.

لتظهر لك شاشة بها تأكيد للبيانات التي قمت بإدخالها مثل الجهة الفعلية ومديرك الذي قمت بالربط معه، قم بالضغط على التالي.

لتنتقل إلى شاشة مراجعة كافة البيانات المدخلة، قم بقراءتها جيداً والتأكد من صحتها ومن ثمة الضغط على كلمة تنفيذ أعلى الصفحة.

بعدها يصلك إشعار بتوجيه العملية إلى المدير الذي قمت بالربط معه لاعتمادها.

وبذلك تكون قد قمت بالتسجيل بنجاح في خدمة مديري الصحة السعودية، والتغلب على جميع المعوقات التي قد تواجهك في عملية إدخال البيانات، ويسعدنا استقبال أسالتكم واستفساراتكم بخصوص هذا الأمر من خلال التعليقات، وسوف يتم الرد عليها فوراً بإذن الله.