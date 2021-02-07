نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار السيارات الجديدة في السعودية 2021 بنتلي تتحدي رولز رويس في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالنظر إلى أسعار السيارات الجديدة في السعودية 2021 نجد أن هناك تنوعًا كبيرًا في أسعار السيارات هذا التباين انعكس بدوره على أسعار السيارات المستعملة التي ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري ومع اتساع سوق السيارات في السعودية وتنوع القدرة الشرائية والسماح للمرأة بقيادة السيارة كل هذه العوامل جعلت من السوق السعودية سوقًا واعدة وجعلت وكلاء السيارات ومعارض البيع يسارعون في شراء نوعيات مختلفة من السيارات لتلبي احتياجات كافة الشرائح سواء من المواطنين والمواطنات أو من الوافدين وحتى من العمالة العادية التي تبحث عن عروض تمويل شراء سيارة جديدة بسعر رخيص حتى لا تتعرض للخسارة أو الكساد عند التفكير في بيعها ومغادرة البلاد.

أسعار السيارات في السعودية بعد الضريبة

منذ يوليو 2020 بدأت السعودية في رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % وهذه الزيادة انعكست فورًا على أسعار السيارات في السعودية ما دفع الكثير من المعارض والوكلاء إلى تقديم عروض تقسيط السيارات إلى الحد الذي تعهد فيه البعض بتحمل الزيادة في الضريبة المضافة بحيث يدفع العميل 5 % فقط فيما قدم البعض عروض تقسيط سيارات أخرى تمثلت في تحمل قيمة الرسوم الإدارية أو تحمل قيمة الدفعة الأولى لكن مع بداية العام الجديد لم يحدث تغيير كبير في شكل عروض تقسيط السيارات كما كان متوقعًا حيث يرتبط الأمر في الأول والأخير بالقوى الشرائية وتفاعل العرض والطلب.

أسعار السيارات الجديدة في السعودية 2021

لا يمكن حصر أسعار السيارات الجديدة في السعودية في موضوع واحد لأن هذا الأمر يتطلب منا عددًا من الموضوعات لكن سوف نركز هنا على أرخص سيارة في السعودية وبالمقابل أغلى سيارة في السعودية 2021 وهذا يجعلنا نتخيل حجم الفجوة في أسعار السيارات في السعودية وهي فجوة حقيقية وتعكس تفاوتًا كبيرًا في متوسط الدخل ومتوسط المبلغ الذي ينفقه ملاك السيارات لاقتناء سيارة جديدة كل عام.

سعر رولز رويس 2021

تعتبر رولز رويس واحدة من أغلى السيارات في العالم حيث يصل سعر طراز رولز رويس سويبتايل في أمريكا حوالي 13 مليون دولار أما في السعودية فسوف نستعرض طراز رولز رويس كولينان والذي يقدر بحوالي 2 مليون و100 ألف ريال شامل الضريبة المضافة حيث تأتي السيارة بمحرك سعة 6.75 لتر توين تيربو بقوة 563 حصانًا قادر على توليد عزم أقصى يبلغ 850 نيوتن / متر ، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بسرعة قصوى تصل إلى 250 كم في الساعة.

أسعار بنتلي 2021 في السعودية

وبالرغم من الفارق الكبير بين سعر بنتلي وأسعار رولز رويس في السعودية إلا أن بنتلي لا تزال السيارة الرياضية الأولى التي تتمتع بثبات وديناميكية على الطرق الوعرة وفي نطاق سعري يعتبر اقل بنسبة 50 % إلا أن هذه السيارات تجتذب فئة مهمة من ملاك السيارات في السعودية حيث نجد مثلا أن سعر بنتلي Bentayga في حدود 800 إلى 950 ألف ريال لكن هذا السعر يختلف بحسب التجهيزات التي يطلبها الملاك حيث يمكن لكل مالك أن يضيف بعض الخصوصية لسيارته وهذا يؤثر في سعر بنتلي في السعودية.

محرك بنتلي 2021

تأتي بنتلي Bentayga مع محرك V8 ديناميكي ليجعل من Bentayga واحدة من أفضل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SVU)، حيث تصل من سرعة 0 إلى 100 كم/ساعة في 4.5 ثانية وذلك قبل بلوغها سرعتها القصوى 290 كم في ساعة وهي بذلك أسرع من رولز رويس التي يبلغ معدل التسارع لديها 6.7 ثانية بسرعة قصوى تصل إلى 250 كم في الساعة.