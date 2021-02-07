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عمر شويل - جدة بعد ارتفاع أسعار الكهرباء في شتى أنحاء العالم، أصبحت اليوم خلايا الطاقة ‏الشمسية هي محط أنظار واهتمام الجميع نظراً لكونها أقل في الأسعار، إضافة إلى أنه يمكن تحويلها بكل سهولة إلى جميع أنواع الطاقة التي نحتاج إليها في حياتنا اليومية، مثل : توليد الكهرباء في المنازل، والسيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية بدلا من البنزين، واليوم في المملكة أصبح لا داعي من القلق حول تكاليف فواتير استهلاك الكهرباء، خاصة بعد أن قامت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بإصدار وثيقة أطلقت عليها اسم “تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة”، والتي أتاحت لكل مواطن سعودي أن يقوم بتقديم طلب إلى شركة الكهرباء من أجل الحصول على الخدمات التي يحتاج إليها من خلال أنظمة الطاقة الشمسية الكهربائية الصغيرة بدلاً من استخدام الكهرباء المعتادة.

ما هي شروط تركيب خلايا الطاقة ‏الشمسية؟ هيئة تنظيم المياه و الكهرباء تجيب

وقبل أن نستعرض الشروط التي وضعتها هيئة تنظيم المياه و الكهرباء لتركيب خلايا الطاقة الشمسية، نتحدث أولا عن الهدف من وراء استخدام أنظمة الطاقة الشمسية بدلاً من استخدام الكهرباء بالصورة المعتادة، حيث أن المستهلك يكتسب الكثير من المزايا و يعتبر من أهمها التوفير في قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، إضافة لكونها طاقة لا تنضب كما أنها لا تعمل على تلويث البيئة و لا يوجد هناك أي خطورة من استخدامها ، أما بشكل عام فإنه عند استخدام الطاقة الشمسية في المنازل فسوف يكون هناك فائض كبير في الطاقة الكهربائية خاصة و أن القطاع السكني يقوم باستهلاك 50% من قيمة استهلاك الكهرباء في شتى أنحاء المملكة بالكامل، بينما تصل نسبة الاستهلاك التجاري حوالي 17% ونسبة الاستهلاك الصناعي حوالي 16% ، و بالتالي نجد أن استخدام الطاقة الشمسية في المنازل يعتبر ضرورة ملحة .

أما عن شروط تركيب خلايا الطاقة الشمسية فقد وضعت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عدد من الشروط من أجل الاستفادة الكاملة من توليد ‏الكهرباء من خلال تركيب عدة وحدات صغيرة من خلايا الطاقة الشمسية، وهي :

أن يكون الشخص المستفيد هو نفس الشخص المستهلك للخدمة الكهربائية.

أن ‏يكون التركيب في المنشأة المملوكة للشخص المستفيد أو المنتفع بها، بحيث لا تزيد القدرة عن 2 ‏ميغاواط، ولا تقل عن كيلوواط واحد فقط.‏

أن تكون عملية ربط الطاقة الشمسية آمنة.

أن لا ‏تتجاوز القدرة المجمعة في كافة منشآت المالك الموجودة في منطقة إمداد تابعة لنفس إدارة الكهرباء عن 5 ميغا واط .

كيفية عمل خلايا الطاقة ‏الشمسية في المنازل

تقوم خلايا الطاقة الشمسية في المنازل بعمل تحويل للطاقة من شكل الى شكل آخر، وبصورة مبسطة يمكن القول بأنها تحول طاقة ضوء الشمس إلى تيّار كهربائي، وبعدها ترسلها إلى بطاريات شحن بمجرّد أن تمتلئ هذه البطاريات يتم غلق منظم الشحن تلقائيا حتى لا يحدث تلف لها، ليس هذا فقط بل أنه في نظام آخر يمك الاستغناء عن البطارية ومنظم الشحن و هو يسمى “النظام المزدوج للشحن”، ويتم فيه توصيل الكهرباء في المنزل عبر شبكة كهرباء عمومية، وفي هذه الحالة يمكن للمستهلك صاحب المنزل أن يقوم ببيع فائض الطاقة التي يملكها إلى مزوّد الخدمة.

كيف يتم تركيب خلايا الطاقة الشمسية في المنازل

هناك عدة خطوات يجب القيام بها من أجل تركيب خلايا الطاقة الشمسية في المنازل، وهي كالتالي:

يتم توجه المستخدم الى أحد فروع الشركة المزودة للخدمة

يتم تعبئة طلب الخدمة بجميع بيانات المستهلك

يقوم المستخدم باختيار واحد من المقاولين المعتمدين رسميا لدى الشركة المزوّدة للخدمة

يقوم المقاول الذي تم اختياره بالكشف على المبنى .

يقوم المستخدم بتقديم طلب للعداد الخاص بالطاقة الشمسية من الشركة المزوّدة للخدمة.

يقوم المقاول بتركيب الشرائح في مبنى المستهلك

يقوم المقاول بتوصيل العداد مع الألواح .

يمكن للمستهلك الآن تشغيل الخدمة على الفور.

ما هي تكلفة تركيب خلايا الطاقة الشمسية في المنزل؟

كما سبق و أشرنا إلى أن استخدام الألواح الشمسية بدلا من الكهرباء، يعمل على توفير الأموال، فالشخص الذي كان يدفع شهريا مبلغ حوالي 500 ريال سعودي مثلا تكلفة استهلاكه للكهرباء، يقوم اليوم بتوفير ما لا يقل عن 300 ريال سعودي بعد أن قام بتركيب نظام الطاقة الشمسية في منزله.