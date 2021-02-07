الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 | وشروط الاستحقاق

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عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة برقم الطلب والاستعلام عنها هو ما يدور حوله البحث منذ بداية العام الهجري 1442 وذلك لتأخر صدور أسماء المستحقين للمساعدة من مستفيدي الضمان، ويتم الاستعلام عن موعد نزول المقطوعة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعتبر المقطوعة من المساعدات المالية القيمة التي ينتظرها الكثير من مواطني المملكة المتقدمين لها وفق الشروط التي وضعتها الوزارة، سوف نتعرف على وسيلة الاستعلام عن المقطوعة وأهم الشروط الخاصة بالتقديم عليها.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442

يتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب الذي حصل عليه المستفيد من الضمان عند التقديم عليها ويتم الاحتفاظ بهذا الرقم لمساعدته في الاستعلام وصرف المقطوعة عند نزولها، ويمكن الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

من الشريط العلوي يتم اختيار خدمات الوزارة ومنها دليل الخدمات.

الانتقال إلى خدمات وكالة الضمان، ومنها الاستعلام عن طلب.

كتابة البيانات المطلوبة ومنها رقم السجل المدني.

كتابة رقم الطلب الخاص بالمستفيد.

نقل رمز الصورة في الخانة المخصصة له.

الضغط على عرض ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمقطوعة.

موعد نزول المساعدة المقطوعة 1442

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين من مستفيدي الضمان عن موعد نزول المساعدة المقطوعة، إلا أن وزارة الموارد البشرية لم تحدد موعد معين لصرف المقطوعة ولكنها تقوم بالعمل على حصر المستحقين للمساعدة طبقاً للبيانات التي تم إدخالها على الموقع ولذلك تطالب مستفيدي الضمان بتحديث البيانات الخاصة بهم.

طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

يتم تحديث البيانات على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريق حساب المستفيد وتسجيل الدخول على الموقع والانتقال إلى حسابي ثم تعديل البيانات التي يمكن تحديثها مثل رقم الهاتف والدخل والعنوان.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة والفئات المستحقة

وضع المسؤولون عن برنامج المساعدة المقطوعة شروط وضوابط لاستحقاق قيمة دعم المساعدة المقطوعة وهي كالتالي:-

ألا يكون لدى المتقدم بطلب الاستحقاق سجل تجاري.

عمر المتقدم بالطلب لا يقل عن 35 عام.

ألا يزيد راتبة عن الراتب الذي حددته وزارة الموارد البشرية.

كما حددت الفئات المستحقة للمساعدة المطلوبة وهي:-

النساء المطلقات والأرامل. أصحاب العجز الكامل أو الجزئي. الأطفال اليتامى. الأسر التي ليس لديها عائل.

ويمكنك الاستعلام عن أي تفاضيل أو استفسارات أو تقديم شكوى عبر رقم الدعم الفني للمساعدة المقطوعة وهو 8001222777.