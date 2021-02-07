نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الجوال مسجل مسبقاً في أبشر 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تريد الاستفادة من أبشر للخدمات الذاتية وعند تسجيلك تجد رسالة محتواها رقم الجوال مسجل مسبقاً في أبشر، وهذه المشكلة تواجه العديد من راغبين الاستفادة من خدمات أبشر الإلكترونية، ومن الجدير بالذكر أن ابشر هو نظام إلكتروني تستطيع من خلاله قضاء جميع مهامك دون اللجوء إلي ألإدارات، حيث انه يقوم بالربط بين جميع الإدارات بعضها البعض.

أكد نظام أبشر مغرد علي الصفحة الشخصية الخاصة بهم علي تويتر، أن لا يمكن للشخص أستخدام رقم هاتف علي حسابين، لأن ذلك سوف يؤدي إلي غلق حسابك في ابشر، وقالو أيضآ لا تقوم بتسجيل رقم علي أبشر ويكون مسجل علي حساب أخر حيث سوف تعرض حسابك للغلق.

ما هي أهداف منصة أبشر

لمنصة أبشر لها أهداف كبيرة حيث إنها تقدم خدمات لا غني عنها ومن أمثلة هذه الأهداف التي تقوم عليها منصة أبشر.

سرعة أنجاز المهام الجمع بين القطاعات الحكومة توفير الوقت علي المواطنين تقليل حالات التزوير

خدمات أبشر التي تقدمها

تقدم أبشر الكثير من الخدمات ألإلكترونية، حيث توفر خدمة (فرجت) حيث تتيح هذه الخدمة سداد أموال المسجونين بتهم مالية، كما ساهمت ابشر في خدمات الجوازات، مثل خدمات التأشيرات و أيضآ تستطيع أصدار إقامة للتابعين، وتستطيع تجديد الجواز الخاص بك من منصة أبشر أون لاين بدون التوجه لمكتب الجوازات، أما أذا كنت تابع للمملكة العربية السعودية فتستطيع تمديد التأشيرة الخاصة بك، ومن الجوازات ننتقل إلي خدمات المرور التي يعاني منها مالكين السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث وفرت منصة ابشر الاستعلام عن جميع المخالفات المرورية الخاصة بك وكل هذا ينفذ إلكتروني.

ومن الجدير بالذكر أن الشكر موصول إلي وزارة الاتصالات لدعمها لمنصة ابشر، و أيضآ وزارة الداخلية السعودية التي هي السبب في إطلاق منصة ابشر.