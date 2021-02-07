نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوق الأسهم السعودية يواصل الارتفاع وسط تراجع السيولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الأحد على ارتفاع للجلسة الثانية على التولي في ظل ارتفاع شبه جماعي للقطاعات وسط تراجع لمستويات التداول.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا 0.81% ليضيف 70.06 نقطة إلى رصيده صعد بها إلى مستوى 8687.93 نقطة.

وبلغت قيمة التداول عند الإغلاق نحو 8.219 مليار ريال مقابل 9.29 مليار ريال من خلال التداول على 200.018 مليون سهم مقارنة بـ 233.52 مليون سهم.

وجاء إغلاق 20 قطاعاً باللون الأخضر، تصدرها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بارتفاع 7.25% ، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.97%، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعا نسبته 0.68%، كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.59%.

وفي المقابل، تراجع قطاع المرافق العامة وحيداً بنسبة 0.02%.

وشملت المكاسب 178 سهما تصدرها سهم "طباعة وتغليف" بارتفاع 9.94%، وجاء إغلاق 17 سمها فقط باللون الأحمر، بصدارة سهم "أسمنت القصيم" الذي أغلق متراجعا 2.78%.

وسجل السوق الموازي أداء ايجابياً ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعاً بنسبة 2.18%، إلى مستوى 25269.14 نقطة رابحاً 538.05 نقطة.

وتصدر سهم سمو الارتفاعات بنحو 6.76% ولم يتراجع أي سهم.

وأنهي السوق السعودي جلسة تداول الخميس بارتفاع ملحوظ، ليعاود مكاسبه بعد 4 جلسات من التراجع، مسجلا أعلى مكاسب في 19 جلسة، في ظل أداء إيجابي لـ 3 قطاعات كبرى بقيادة "البنوك".