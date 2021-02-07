نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 madrasati.sa للتعليم عن بعُد برابط شغال لخدمة طلاب جميع المدارس السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 نستعرض مع حضراتكم طرق وخطوات التسجيل عليها لطلاب جميع المراحل التعليمية داخل المملكة العربية السعودية وذلك للحصول على كافة المناهج والدروس التعليمية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني بشكل مبسط نستعرض مع حضراتكم الان فى ظل تطبيقات الحكومة السعودية لنظام التعلم الإلكتروني عن بعُد فى ظل الظروف التي تتعايش بها المملكة العربية السعودية من أزمة تفشي وباء كوفد 19.

منصة مدرستي التعليمية 1442

فعلت بصورة مؤخرة وزارة التعليم السعودي منصة مدرستي التعليمية السعودية وذلك برابط مباشر بإمكان الجميع استغلاله للتسجيل عليه وحل الواجب او استغلالها لمتابعة المناهج الدراسية والدروس التعليمية وذلك فور تعبئة بيانات اسم المستخدم وكلمة السر وكذلك رموز التحقيق، وذلك للاستمتاع الى الدروس المعروضة والمتاحة على الموقع، حيث تم انشاء موقع مدرستي بأسلوب خاص لحل الواجب وحل الاختبارات المعروضة على المنصة وذلك عقب تطويرها بشكل ملحوظ من وزارة التعليم السعودية، عليه يتزايد حولها بشكل ملحوظ ويومي على التسجيل اون لاين على المنصة فور اتباع مجموعة من الخطوات التي نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات التسجيل على منصة مدرستي

التسجيل على منصة مدرستي التعليمية سهل ومبسط للغاية وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-

كما بإمكانكم استغلال تطبيق توكلنا الموجود على انظمة الاندرويد والايفون التسجيل على منصة مدرستي التعليمية، علماً على أن موقع مدرستي التعليمية متاح عليه الشروح الدراسية بشكل مقالي او بشكل عرض فيديوهات تعليمية مرئية معدلة من قبل نخبة من كبار المعلمين والمعلمات المملكة العربية السعودية، للتواصل المملكة العربية السعودية بالبحث عن الحلول المطروحة للغناء الطلاب عن الذهاب الى المدارس السعودية التي أصبحت معطلة بشكل تام على مستوى كافة المدن السعودية.