رابط تسجيل دخول منصه مدرستي schools.madrasati الفصل الدراسي الثاني

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عمر شويل - جدة يهتم العديد من الطلاب برابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1442، وهو الموقع الأهم في السعودية، والذي قامت بإطلاقه وزارة التربية والتعليم في المملكة، حيث تم تطبيق نظام التعليم عن بعد منذ أن بدأ الفصل الدراسي الأول، في كل المدارس جميع المراحل التعليمية، وذلك علي مستوي جميع المحافظات في المملكة، والنظام في منصة مدرستي يشبه النظام في المدارس، حيث هناك تسجيل غياب وحضور للطلاب يومياً، وتحية العلم، وجدول حصص ثابت في كل مرحلة تعليمية، وهناك تواصل بين الطلاب والمدرسين عبر منصة مدرستي، وهناك واجبات منزلية الطلاب ملزمون بها.

تسجيل دخول منصة مدرستي للطلاب

بدأ الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية، وأكدت وزارة التعليم أنه سيستمر العمل من خلال نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، للأسابيع العشرة القادمة، وأصبح هام جدا لجميع الطلاب أن يعرفوا كيف يتم تسجيل الدخول للمنصة لاستكمال دراستهم، وتنزيل ما يريدونه من المنهج والتواصل مع المعلمين وكذلك عمل الواجبات المنزلية ، ومن خطوات تسجيل الدخول إلي منصة مدرستي:

الطلاب يقوم بتسجيل دخول منصة درستي عن طريق برنامج توكلنا..

حيث يقوم كل طالب بتسجيل دخول عبر أيقونة هي حسابي.

يكتب الطالب بيانات الدخول الخاصة به علي منصة مدرستي اسم المستخدم وأيضا كلمة السر

يقوم الطالب بالضغط بعد ذلك علي إرسال ومعه المعلومات التي تسمح له بدخول المنصة.

الطالب بعد ذلك يقوم بتسجيل دخول إلي منصة مدرستي وعبر حساب مايكروسوفت.

حيث يعمل إثبات حضور عبر المنصة مدرستي وبعدها يقوم باختيار الدرس الذي سيحضره

عمل الواجبات المدرسية عبر منصة مدرستي

يتم تواصل المعلمين عبر منصة مدرستي، حيث يتم السماح للطلاب بحل الواجبات المدرسية، وذلك من خلال قيام الطالب باختيار أيقونة التي يكون مكتوب عليها الواجبات، ثم بعد ذلك يبحث عن الواجب، حيث يجد أيقونة خضراء اللون وهي التي من المفترض يكون عليها حل الواجب، سوف تظهر الواجبات المطلوبة منه عملها بعد الانتهاء من عملها يرسلها للمدرس.