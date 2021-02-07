نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف مزاياها وأهدافها بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” على إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف وذلك بهدف إمكانية تسجيل كافة البيانات الخاصة بطالبي العمل في القطاعات المختلفة سواء في العام أو الخاص، فقد جاءت الموافقة من خلال مهندس أحمد بن سليمان الراجحي بعد تقديم شكره وتقديره لخادم الحرمين فور الموافقة على المشروع، علماً بأن وزير الموارد البشرية ثمن الدعم الكبير الذي يحظى به سوق العمل السعودي من القيادة الرشيدة، مما أسفر عن تطوره وتحسن بيئته والرفع من كفاءته في القطاعين العام والخاص ليواكب أفضل الممارسات العالمية، وتشتمل المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف على قاعدة بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص.

مزايا المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف:

ومن الجدير بالذكر أن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية أهمها:

تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال معالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد وقطاع عام و قطاع خاص) ضمان تحقيق الفعالية والدقة والشفافية في عملية التوظيف.

بالإضافة إلى أنها قد أوضحت بعض الإجراءات التي يجب على المواطن اتباعها ليتمكن من من إدارة حسابه وذلك من خلال متابعة هذه الإجراءات التي نوضحها من خلال هذا المقال:

تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات وشموليتها

إدارة حسابات طالبي العمل وإدارة صلاحيات الوصول وكتابة السير الذاتية وتحديثها على المنصة بالإضافة إلى عملية تصديق البيانات في السير الذاتية آليا باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية

توثيق البيانات والمعلومات الأساسية لطالبي العمل وكذلك توثيق المؤهلات والتخصصات بما يضمن صحة وجودة البيانات عن طريق الربط الآلي بالجهات ذات العلاقة

توفير جميع أنواع المخرجات ولوحات المعلومات القياسية والتقارير والإحصاءات

أتمتة العمليات

تسجيل وثائق التعيين

بالإضافة إلى أن البيان الذي تم إصداره تشمل إمكانية ترحيل البيانات الحالية لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة، والتي سيتم إنشاؤها على فترات ومراحل مختلفة، حيث أن تختص كل مرحلة منهم بدور معين، وذلك بما يضمن استمرار عمل مشاريع ومبادرات الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص والمواءمة بينها.