نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب منح الأراضي المجانية 1442 الشروط وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيضاح لتفاصيل طلب منح الأراضي إلكترونيًا وطريقة التقديم على منحة أرض وفق متطلبات الديوان الملكي السعودي، حيث تبذل وزارة الإسكان السعودية جهودها البناءة حرصًا على تنفيذ رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تحقيق نهضة في كافة قطاعات الدولة، وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، وتقدم الإسكان في هذا الإطار منح أراضي مجانية يحصل عليها المواطنين، الذين تقف إمكانياتهم الاقتصادية البسيطة حائلاً يعيق حصولهم على سكن خاص بهم، وتعمل الإسكان أيضًا على إتاحة السكن لكافة المواطنين تماشيًا مع رؤية المملكة عبر البلدية، أو للديوان الملكي السعودي.

طلب منح الأراضي المجانية السكنية

تقدم وزارة الإسكان السعودية قطع أراضي سكنية بشكل مجاني، للمواطنين الغير قادرين لبناء منزله الخاص على تلك الأرض، كما تتيح وزارة الإسكان للمستفيدين من منح الأراضي المجانية السكنية إمكانية الحصول على تمويل بناء مدعوم، من جهة تمويلية معتمدة من قبل الوزارة، علاوةً على أنها تتيح عددًا من الحلول التمويلية المختلفة التي تناسب كافة الفئات.

يتم التقديم على المنح للأراضي المجانية، عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان، أو عن طريق تقديم طلب للبلدية التي يتبع لها المواطن صاحب طلب التقديم، أو رفع الطلب بشكل فوري إلى الديوان الملكي السعودي.

خطوات تقديم طلب للحصول على منحة أرض

تتيح بوابة وزارة الإسكان العديد من الخدمات الإلكترونية لكافة العملاء، ذلك حتى يمكنهم الوصول إليها بسهولة ويسر، ومن الخدمات التي تقدمها خدمة تسجيل طلب الحصول على منح الأرض، والتي تتم من خلال إتباع الخطوات التالية:

دخول مقدم الطلب إلى موقع وزارة الإسكان.

يقوم بالضغط على “سكني” والتي تظهر في الصفحة الرئيسية، ثم يختار مستفيد.

يباشر بتسجيل دخوله.

يبادر مقدم الطلب بإدخال كافة البيانات، المتعلقة بسكنه الحالي.

يقم المتقدم بإدخال البيانات الخاصة، بما يحصل عليه من دخل.

يقوم المستخدم باختيار الأراضي المجانية المعروضة في خيار المنتج المطلوب، وفي الخطوة الأخيرة يتوجب على مقدم الطلب إرفاق المستندات المطلوبة.

شروط منح الأراضي من البلدية

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط، التي يجب توفرها حتى يمكن للمواطن الحصول على قطعة أرض سكنية بالمجان، وهي الشروط التالية:

عمر مقدم الطلب، لابد وأن يكون أكبر من 18 عامًا. يجب ألا يقل عمر المرأة الأرملة أو المطلقة المتقدمة، بطلب الحصول على قطعة أرض سكنية بالمجان عن 25 عامًا. إلزامية كون مقدم الطلب مقيمًا بالمدينة، التي يرغب في الحصول على منحة أرض فيها. يتم إثبات محل إقامة مقدم الطلب، وذلك من خلال وثيقة الهوية الوطنية.

كما يلزم كشرط أساسي من أجل قبول طلب منح الأراضي 1442، أن تكون مساحة الأرض المطلوب الحصول عليها بين 625، وبحد أقصى 935 متر مربع.