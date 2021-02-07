رابط الاستعلام عن اهلية حساب المواطن فبراير 2021 برقم الهوية

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن فبراير 2021 تعد وأحدة من الأشياء المهمة التي يبحث عنها الكثير من المستفيدين من هذا البرنامج وذلك لأن يقومون بمعرفة الاستحقاق لهذه الدفعة وأيضاً معرفة متي سيقوم البرنامج بصرف بعملية إيدع تلك الدفعة في حسابات المستفيدين، حيث في بعض الشهور يتم تأجيل مواعيد الإيداع بسبب الاجازات أو العطلات الرسمية في المملكة.

حساب المواطن فبراير 2021

برنامج حساب المواطن يعتبر وأحد من ضمن أشهر برامج الدعم الاجتماعي المقدم من الحكومة في المملكة العربية السعودية إلي المواطنين وهذا البرنامج يمنح راتب شهري لجميع المستفيدين منه ويكون الراتب مناسب للمساعدة علي تحسين الدخل، وأيضاً يختلف قيمة الدعم من أسرة إلي أخري حيث يكون ذلك بناء علي عدد أفراد الأسرة وأيضاً بناء علي الدخل الشهري للأسرة، ويهدف هذا البرنامج إلي التخلص من الفقر في السعودية وهو واحد من ضمن خطة رؤئية المملكة 2030.

طريقة تحديث حساب المواطن

تحديث حساب المواطن يكون إلكترونياً عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهي :

الأنتقال إلي موقع حساب المواطن علي الشبكة العنكبوتية.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

تكتب رقم الرمز المرئي.

بعد ذلك تقوم بأختيار من القائمة تحديث حساب المواطن.

يتم فتح لك نموذج لكتابة البيانات الشخصية لك في المكان المخصص لها.

بعد ذلك تقوم برفع المرفقات في حسابك بصيغة pdf.

تحديد عنوان المنزل من علي خرائط جوجل.

تقوم بكتابة رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

الضغط علي زر تحديث الحساب.

تقديم أعتراض في حساب المواطن

يتم تقديم أعتراض في البرنامج عن طريق أتباع الأتي:

الذهاب إلي موقع البرنامج علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ورقم السر.

بعد ذلك الأنتقال إلي قائمة الدفعات.

اختيار من القائمة الدفعة التي تم رفضك فيها.

النقر علي زر تقديم الاعتراض.

بعد ذلك تقوم بكتابة طلب الأعتراض.

الضغط علي زر الحفظ.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن فبراير 2021

أوضح البرنامج بإن موعد إيداع الدفعة رقم 39 والمقررة لصرف فبراير الجاري سيتم إيداعها في كافة حسابات المستفيدين في يوم الأربعاء الذي يوافق 10 من شهر فبراير الجاري.

ويستطيع المستفيد القيام بعملية الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 39 عن طريق أتباع الأتي: