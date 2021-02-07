نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن اهلية حساب المواطن فبراير 2021 برقم الهوية في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن فبراير 2021 تعد وأحدة من الأشياء المهمة التي يبحث عنها الكثير من المستفيدين من هذا البرنامج وذلك لأن يقومون بمعرفة الاستحقاق لهذه الدفعة وأيضاً معرفة متي سيقوم البرنامج بصرف بعملية إيدع تلك الدفعة في حسابات المستفيدين، حيث في بعض الشهور يتم تأجيل مواعيد الإيداع بسبب الاجازات أو العطلات الرسمية في المملكة.
حساب المواطن فبراير 2021
برنامج حساب المواطن يعتبر وأحد من ضمن أشهر برامج الدعم الاجتماعي المقدم من الحكومة في المملكة العربية السعودية إلي المواطنين وهذا البرنامج يمنح راتب شهري لجميع المستفيدين منه ويكون الراتب مناسب للمساعدة علي تحسين الدخل، وأيضاً يختلف قيمة الدعم من أسرة إلي أخري حيث يكون ذلك بناء علي عدد أفراد الأسرة وأيضاً بناء علي الدخل الشهري للأسرة، ويهدف هذا البرنامج إلي التخلص من الفقر في السعودية وهو واحد من ضمن خطة رؤئية المملكة 2030.
طريقة تحديث حساب المواطن
تحديث حساب المواطن يكون إلكترونياً عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهي :
- الأنتقال إلي موقع حساب المواطن علي الشبكة العنكبوتية.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- تكتب رقم الرمز المرئي.
- بعد ذلك تقوم بأختيار من القائمة تحديث حساب المواطن.
- يتم فتح لك نموذج لكتابة البيانات الشخصية لك في المكان المخصص لها.
- بعد ذلك تقوم برفع المرفقات في حسابك بصيغة pdf.
- تحديد عنوان المنزل من علي خرائط جوجل.
- تقوم بكتابة رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.
- الضغط علي زر تحديث الحساب.
تقديم أعتراض في حساب المواطن
يتم تقديم أعتراض في البرنامج عن طريق أتباع الأتي:
- الذهاب إلي موقع البرنامج علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ورقم السر.
- بعد ذلك الأنتقال إلي قائمة الدفعات.
- اختيار من القائمة الدفعة التي تم رفضك فيها.
- النقر علي زر تقديم الاعتراض.
- بعد ذلك تقوم بكتابة طلب الأعتراض.
- الضغط علي زر الحفظ.
الاستعلام عن أهلية حساب المواطن فبراير 2021
أوضح البرنامج بإن موعد إيداع الدفعة رقم 39 والمقررة لصرف فبراير الجاري سيتم إيداعها في كافة حسابات المستفيدين في يوم الأربعاء الذي يوافق 10 من شهر فبراير الجاري.
ويستطيع المستفيد القيام بعملية الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 39 عن طريق أتباع الأتي:
- الذهاب إلي صحفة استعلام حساب المواطن علي شبكة الأنترنت.
- تكتب رقم الهوية للمستفيد في مربع البحث.
- بعد ذلك تكتب رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- الضغط علي زر الاستعلام.
- يتم عرض لك بيانات المستفيد في صفحة أخري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط الاستعلام عن اهلية حساب المواطن فبراير 2021 برقم الهوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.