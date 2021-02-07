نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوليد للانسانية تسجيل مستفيد إلكترونيًا للحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت العديد من المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية بإطلاق مجموعة كبيرة من برامج الدعم، لا سيما مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية التي وفرت للمواطنين السعوديين برنامج الإسكان وبرنامج السيارة، ويسرت على الجميع الإجراءات وكذلك شروط الوليد للإنسانية حتى يصل الدعم إلى أكبر عدد من الأفراد، سيرًا وراء ما تنتهجه المملكة من خطط استراتيجية، وبما يتسق مع رؤية المملكة 2030، لذلك يزداد البحث عن الوليد للانسانية تسجيل مستفيد جديد.

برامج مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

لكل برنامج من البرامج التي أطلقت من خلال مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، التي أعلن تأسيسها الأمير/ الوليد بن طلال ضوابط وشروط، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن شروطها أقل بكثير من الشروط التي أطلقت في برامج الدعم السكني من الوزارات السعودية.

الوليد للانسانية تسجيل مستفيد

على من يرغب في التسجيل في مؤسسة الوليد للأعمال الخيرية أن يتبع الخطوات التالية:

أن يقوم بزيارة موقع مؤسسة الوليد للإنسانية ثم يقوم بالنقر على تسجيل مستفيد.

كتابة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الاسم ورقم الهوية الوطنية بالإضافة لبيانات التواصل، مثل الهاتف والبريد الإلكتروني.

لا بد على المستفيد أن يقوم بتعيين كلمة مرور قوية، ومن ثم النقر على تسجيل فقط.

شروط برنامج الإسكان الوليد بن طلال

على من يرغب في الحصول على دعم سكني، من مؤسسة الوليد بن طلال للأعمال الخيرية، أن يكون راتبه لا يزيد عن 3000 ريال سعودي، وألا يكون لديه شقق سكنية أو أراضي جاهزة للبناء، بالإضافة إلى عدم حصوله على أي دعم سكني من قبل.

كما يشترط أن يتم التسجيل في المؤسسة لمرة واحدة فقط، وعند الحصول على الدعم لا يحق التسجيل في الوليد للإنسانية مرة ثانية.

اشتراطات مساعدة السيارة من الوليد بن طلال

أن يكون المتقدم لاستلام السيارة راتبه لا يزيد عن 3000 ريال سعودي. ألا يكون مسجلًا باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته سيارة من قبل. أن يتم التقديم لاستلام سيارة الوليد بن طلال لمرة واحدة فقط.

الوليد للانسانية تسجيل مستفيد هو الأيسر في الإجراءات، فيمكن المبادرة الآن والدخول إلى موقع مؤسسة الوليد للأعمال الخيرية والإنسانية والاستفادة من برنامج السكن وبرنامج السيارة.