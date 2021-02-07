نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي تعرف علي المستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي ،يعتبر عمليه التمويل العقاري من الأشياء التي يكثر البحث عليها من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك للتخلص من مشكله الإيجارات التي تكون عائق أمام المواطن السعودي ، ويبحث المواطن السعودي على التمويل العقاري للحصول على بيت ليستقر فيه ، ولذلك كثر البحث في الأيام الماضية ما هي شروط التمويل العقاري التي يقوم بتقديمها بنك الراجحي لكي يتم الحصول على التمويل والشروع والحصول على مسكن خاص بالمواطن ويكون ملكه ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن ما هي الشروط التي يضعها بنك الراجحي للحصول على التمويل العقاري وما هي المستندات المطلوبة للتقديم على التمويل العقاري من بنك الراجحي

شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي

هناك بعض الشروط التي وضعتها إدارة بنك الراجحي لكي يتم الحصول على قرض او تمويل العقاري الذي يقوم بتقديمه بنك الراجحي للمواطنين السعوديين وهذه الشروط هي :

يمكن المواطنين على الحصول على تمويل عقاري يساوي ضعف 58 مراتب الخاص بالمواطن وذلك في حاله التموين لمده 20 عاما ، ويمكن الحصول للمواطنين على تمويل عقاري يساوي ضعف 82 مرتب الخاص بالمواطن في حاله إذا كان التمويل على ثلاثين عام .

يمكن للمواطن السعودي الحصول على تمويل عقاري لشراء ارض بناء ويساوي هو التمويل ضعف 53 الراتب الخاص بالمواطن واجب تقديم ما يثبت أن الراتب الشهري لا يقل عن المبلغ المكتوب في التمويل عند التقديم.

يمكن للمواطن السعودي الحصول على تمويل عقاري مقابل رهن عقار بصدق مستقل وهذا يعتبر من اكثر الضمانات لكي يتم الحصول على تمويل عقاري.

يجب على المواطن أن يكون عامل في الجهاد المعتمد لدي البنك ،ويتم تحويل الراتب مباشره إلى بنك الراجحي.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويعيش في المملكة العربية السعودية.

بالنسبة للقطاع الحكومي والعاملين في القطاع شبه الحكومي لا يقل الراتب عن 5000 ريال سعودي، و إلا تقل مده العمل عن سته اشهر.

بالنسبة للموظفين في القطاع الخاص يجب أن لا يقل راتبهم عن 7500 ريال سعودي ويجب ألا تقل مده خدمه العمل في العمل الخاص عن 12 شهر.

يكون مبلغ التمويل ثلاثة ملايين للموظفين والعاملين في القطاع العام واثنين مليون للعاملين في القطاع الخاص.

تكون مده التمويل محسوبه بالعمر التقاعدي، و يجب ان لا يقل العمر التعاقدي عن 15 عام للعقارات المكتملة ولا يقل عن 10 سنوات للأراضي السكنية

يجب الله يقل العمر تقعدي لموظفي القطاع الحكومي والعاملين في القطاع شبه الحكومي من 20 عاما لشراء العقارات المكتملة.

العمر الأدنى للتقديم على تمويل عقاري هو 21 عام والحد الأقصى ده عمر المتقدم يقول 60 عام.

تبلغ نسبه التمويل طبعا من قيمه العقار وتكون نسبه 70 ٪للعقارات المكتملة و60 ٪الأراضي السكنية

سداد الأقساط يقوم بشكل شهري و يخصم من الراتب عن طريق التحويل إلى مصرف الراجحي

المستندات المطلوبة للتقديم على التمويل العقاري بنك الراجحي

هناك بعض المستندات المطلوبة لكي يتم حصولك على تمويل عقاري من بنك الراجحي وهذه المستندات هي:

يجب تقديم مستندات خاصه مثل طلب التموين في مقابل الراهن

يجب تقديم تعريف خاص من جهه العمل

يجب تقديم صوره من بطاقه الأحوال ألخاصة بالمواطن المتقدم أو يقوم بتقديم الدفتر العائلي المطابقة للأصل

يجب تقديم نموذج تحويل الراتب ويقوم مقدم من جهه العمل

يجب تقديم مستندات خاصه بالعقار مثل صوره الصك وتكون مصوره من الوجهين

يجب تقديم صوره فتح البناء

يجب تقديم رسم كروكي من الموقع الخاص بالعقار

مميزات مصرف الراجحي للتمويل العقاري

هناك العديد من المميزات الموجودة في مصرف الراجحي الغير موجودة في أي بنك أخر في المملكة العربية السعودية الخاصة بالتمويل العقاري ، وهذه المميزات تعد التي تميز هذا البنك و تعتبر المميزات هي :

أن هذا التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترة السداد فترة طويلة جداَ تصل إلي 20 سنه. مبلغ التمويل هو مبلغ غير محدود ويقف علي ملف العميل. يمكن الحصول تمويل شخصي و تمويل عقاري في نفس الوقت سوياَ

خدمات يقدمها بنك الراجحي للعملاء

هناك بعض الخدمات يقوم بتقديمها بنك الراجحي للعملاء و هذه الخدمات تكون لعملاء بنك الراجحي وهذه الخدمات هي :

البطاقة الائتمانية.

يقوم بفتح العملاء حسابات توفير و حسابات جارية.

يقوم بإعطاء العملاء دفتر شيكات.

يقوم البنك بإتاحة التمويل العقاري لعملائه.

التمويل الشخصي.

يقوم بإعطاء العملاء جميع أنواع التمويلات.

خصومات علي البطاقات.

شراء بيت من بنك الراجحي

هناك العديد من البنوك التي تقوم بتقديم حلول لشراء بيت عن طريق البنك ، و من هذه البنوك التي تقدم هذه الخدمة هو بنك الراجحي .

فيمكنك الحصول علي تمويل شخصي لشراء شقه أو بيت أو فيلا مما يعادل 58 ضعف راتبه الشهري و مدة سداد تصل الي 20 عام ، أو يحصل علي ما يعادل 82 ضعف راتبه الشهري لمدة سداد تصل إلى 30 عام.