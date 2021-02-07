نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التسليف يقدم قرض آهل 2021 كيفية التقديم والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف يوفر العديد من أنواع القروض والتي تعد من ضمنها قرض آهل والذي يبلغ قيمته 60 ألف ريال سعودي، وتصل فترة السداد حتى 60 شهراً، ويتميز القرض بأنه بدون فوائد أو رسوم إدارية مع فترة سماح طويلة، بالاضافة لسهولة التقدم عليه عبر موقع المصرف الإلكتروني ويتم الحصول على القرض فى غضون 10 أيام على الأكثر.

شروط قرض آهل 2021 من بنك التسليف

أوضح بنك التنمية الاجتماعية المعروف باسم بنك التسليف بعض الشروط التي يجب توافرها فى المتقدمين للحصول على قرض آهل، وتعد أهم وأبرز تلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، فذلك شرط أساسي للقرض. أن يكون مقيم فى المملكة العربية السعودية. إلا يقل عمر المتقدم عن 18 عام. القرض متوفر لجميع الموظفين فى القطاعات الحكومية والخاصة. يتوفر قرض آهل للمطلقة والآرملة والمهجورة وأيضاً للمتقاعدين. لا يشترط للموظفين الحكومين وجود كفيل للحصول على القرض. يشترط إلا يزيد دخل المتقدم على القرض عن 12 ألف و500 ريال سعودي شهرياً. يجب تسديد قيمة القرض خلال خمس سنوات كحد أقصى للسداد. يشترط على الموظفين فى القطاع الخاص أو المطلقة أو الأرملة تقديم كفالة وفق نموذج رقم 105 الموجود على الموقع الخاص بالبنك.

مميزات قرض آهل 2021 من بنك التسليف

فترة سداد طويلة ومرحة تصل إلى 60 شهراً. قيمة القرض 60 ألف ريال. الحصول على القرض فى فترة قصيرة. سهولة التقدم على القرض عبر موقع البنك الرسمي. قرض آهل يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. القرض يتميز بأنه بدون فوائد أو رسوم إضافية. القرض متوفر لجميع المواطنين السعوديين الهاملين فى القطاع الحكومي أو الخاص.

طريقة التسجيل والتقدم على قرض آهل من بنك التسليف 2021

سنوضح لكم الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل والتقدم على قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية عبر الموقع الرسمي للبنك، فاتبع تلك الخطوات:

أولاً الدخول على موقع بنك التسليف عبر الانترنت.

الضغط على التقدم الإلكتروني.

تسجيل البيانات المطلوبة والتي تتمثل في:”رقم الهاتف المسجل فى أبشر، والعنوان، رقم الهوية الوطنية، رقم حساب الآيبان”.

إرفاق المستندات المطلوبة والموضحه على الموقع.

الضغط على تقديم الطلب.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بقروض بنك التنمية الاجتماعية والمعروف ببنك التسليف، قرض أهل متوفر الآن للمواطنين السعوديين فقط، والتقديم عليها يكون بسهولة ويسر عبر الموقع الرسمى للبنك ويتم الحصول على القرض فى غضون عشر أيام على الاكثر، في انتظار تعليقاتكم واستفساراتكم عن قروض بنك التسليف المختلفة، وسنقوم بالرد عليها سريعاً، شكرا لمتابعتكم.