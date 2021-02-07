” التنمية الأسرية بجمعية سيهات نشاط مستمر رغم الجائحة “

دوت الخليج – ماجد السبع – سيهات

بالرغم من جائحة كورونا 2020، لم تتوقف لجنة التنمية الأسرية بجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية عن أنشطتها بتقديم المساعدات والبرامج.

وبلغ عدد الطلاب الذين تحصلوا على مساعدات تعليمية 45 طالباً، تنوعت مابين صرف كتب، مواصلات، وكذلك إيجار سكن.

كما ذكرت مسؤولة اللجنة الأستاذة فاطمة آل محسن بأن اللجنة وقفت على احتياجات الطلاب والطالبات لتوفير حواسيب آلية لتأمين دراستهم عن بعد أثناء الجائحة، مشيرة إلى قائمة مصنفة رُفعت على حسب المراحل الدراسية بالطلاب والطالبات من أبناء الأسر المستفيدة.

واستطاعت اللجنة أن تنظم حفل الدانة لتكريم متفوقات المرحلتين المتوسطة والثانوية من طالبات مدينة سيهات البالغ عددهن 267 طالبة بعمل حفل افتراضي على منصة يوتيوب.

وأعلنت اللجنة أثناء الجائحة قائمة بالأسر المنتجة المصنعة للكمامات الواقية من انتشار الفيروسات ويبلغ عددها البالغ 16 أسرة والتسويق لها وتوجيه بعض الشركات والمؤسسات للاتفاق معها.

وكانت اللجنة باشرت نشاطها بداية العام بصورة اعتيادية بإشراك 50 أسرة منتجة في معرض أوراق شتوية المقام بتنظيم إحدى الجهات الاستثمارية على أراضي الجمعية في شهر فبراير، فيما أشركت 7 أسر في معرض الجلسة الشتوية التابع لمدينة الملك فهد السكنية بالحرس الوطني بالدمام في شهر مارس.

كما عقدت ثلاث ورش عمل مجتمعية تناولت التطوع، ووثيقة العمل الحر، وكذلك التخطيط المالي للأسرة بحضور تجاوز الـ 130 شخصاً.