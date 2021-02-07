نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضجة في السعودية بسبب عبارة “لانهم سبايك” بمؤتمر صحفي حول كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدثت جملة لأنهم سبايك ضجة كبيرة في المملكة العربية السعودية اليوم خلال الساعات الماضية وحتى الآن، وهي جميلة كانت متواجدة في بمؤتمر صحفي حول كورونا في السعودية اليوم يتحدث عن كافة مستجدات كورونا والهدف منة هو توعية المواطنين ونقل كافة الأخبار المتعلقة بكورونا في السعودية بعدما ارتفعت إصابات كورونا اليومية بشكل كبير جداً مما دفع وزارة الصحة السعودية والحكومة من اتخاذ إجراءات والعديد من القرارات الصارمة.

لانهم سبايك

لانهم سبايك هي عبارة تواجدت بالخطأ علي شاشة المؤتمر الصحفي التي كان يبث بشكل مباشر على قناة السعودية الرسمية وجاءت هذه العبارة على الشاشة التي توضح للمواطنين الأماكن التي عليهم الابتعاد عن الذهاب إليها خلال هذه الفترة وذلك من أجل سلامتهم والحد من انتشار كورونا في السعودية وجاءت هذه الأماكن كالتالي: دور السينما – المراكز الترفيهية الداخلية – أماكن الألعاب – الصالات والمراكز الرياضية لأنهم سبايك. وهذه الجميلة هي ما أحدثت ضجة كبيرة من جانب الألف من المواطنين وأصبح كل مواطن يفسر هذه الجميلة والعبارة بأسلوب مختلف لفهم المقصود الصحيح منها.

وتسعى وزارة الصحة السعودية خلال هذه الفترة إلى توعية كافة المواطنين من خلال تقديم النصائح بشكل مستمر لتوعية المواطنين خاصة بعد حالة التهاون الكبيرة التي شهدها الكثير من المواطنين مما كانت سبباً في انتشار الوباء بشكل كبير وزيادة معدل إصابات كورونا في السعودية، مما جعل وزارة الصحة السعودية تقوم بالعديد من الإجراءات والقرارات الصارمة أبرزها اعتماد تطبيق توكلنا للخروج إلى الأماكن العامة والتسوق لكي تحافظ على سلامة المواطنين وتقديم النصائح بشكل مستمر لكافة المواطنين التي تحميهم من الإصابة بكورونا، وكانت تقدم وزارة الصحة اليوم مؤتمر كامل خاص بآخر مستجدات كورونا في السعودية.