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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا TawakkalnaAPP بدون أبشر لدخول الأسواق والمولات، أصبح تطبيق توكلنا شرط أساسي لدخول المولات والأسواق والمجمعات والعديد من المؤسسات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وأصبح أهم التطبيقات بالنسبة للسعودي والمقيم منذ إصداره لأول مرة قبل عدة أشهر، خاصة بعد التطورات الكبيرة والتحديثات المستمرة التي يتلقاها التطبيق من قبل المسئولين، لدرجة أنه أصبح يغني عن حمل الوثائق الشخصية لأنه يحتوي عليها بالفعل وبشكل إلكتروني رقمي، لذا فسوف نتناول طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا حتى في حال عدم امتلاك حساب لدى أبشر، وذلك عن طريق تفعيل رقم الجوال الخاص بأحد المُسجلين لدى منصة أبشر.

التسجيل في تطبيق توكلنا لدخول الأسواق والمولات

عقب تحميل تطبيق توكلنا سواء لهواتف الأندرويد أو الآيفون وتثبيته بجوالك والدخول عليه يتم إختيار تسجيل جديد، بالنسبة للأفراد يتم إدخال رقم السجل المدني الخاص بك أو رقم الإقامة ثم إدخال تاريخ الميلاد، ثم النقر على أنك قمت بالإطلاع على شروط الإستخدام وسياسة الخصوصية ثم الضغط على التالي، ويجب عليك معرفة أنه يمكنك التسجيل في تطبيق توكلنا بعد تعريف رقم الجوال من أحد المُسجلين لدى منصة أبشر، وذلك من خلال خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا في حال عدم امتلاكك حساب في منصة أبشر.

طريقة تفعيل تطبيق توكلنا برقم الجوال

حتى تستطيع تفعيل الحساب في تطبيق توكلنا باستخدام رقم الجوال عليك التوجه لمنصة أبشر واختيار أبشر أفراد، ثم قم باتباع الخطوات التالية:

يتم إدخال الاسم المُستخدم لصاحب الحساب ثم كلمة المرور والضغط على أيقونة تسجيل الدخول لفتح صفحة خدمات تطبيق توكلنا. يتم إختيار الأيقونة الأولى خدماتي وستفتح عدد من الخدمات، قم بالنقر على أيقونة الخدمات العامة ثم اختار تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا وبعد قراءة المعلومات الخاصة بذلك قم بالنقر على التالي. يتم إضافة رقم هوية الشخص لتعريف رقم الجوال الخاص به ونوع التقويم وتاريخ الميلاد ثم إضافة رقم الجوال الذي نرغب في تعريفه ثم الضغط على التالي. وستفتح صفحة بها رقم هوية الشخص المُعرف واسم الشخص المُعرف للتأكد. بالضغط على التالي يصل رسالة لصاحب الحساب لإدخال رقم التحقق الذي تم إرساله على الجوال داخل أبشر. بعد ذلك ستظهر رسالة تفيد بأنه تم حفظ المعلومات بنجاح، ويستطيع الشخص المُعرف التسجيل في تطبيق توكلنا عبر النقر على إنهاء.

التسجيل في TawakkalnaAPP بعد تعريف رقم الجوال

بعد تعريف رقم الجوال في حساب أبشر تبدأ مرحلة إنشاء كلمة المرور داخل تطبيق توكلنا والتي لا تقل عن 12 خانة، ويجب أن تتضمن على الأقل حرف كبير وآخر صغير من حروف اللغة الإنجليزية، ثم يتم تحديد مكان الإقامة على الخريطة بشكل دقيق وتحديد التابعين والمكفولين الموجودين في نفس الإقامة والنقر على حفظ، ثم عليك الإجابة على الأسئلة الصحية الظاهرة بالإجابة بنعم أو لا ثم الضغط على التالي، ثم يتم الرجوع للصفحة الرئيسية وتسجيل الدخول ثم إدخال رمز التحقق الذي سيتم إرساله في رسالة نصية على جوالك، ثم عليك السماح لتطبيق توكلنا بتفعيل الموقع دائما أو تفعيلها من إعدادات جهازك، وبذلك تكون قد أتممت التسجيل بنجاح في تطبيق توكلنا.