نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث قرارات وزير التعليم السعودي بشأن الدراسة والتعليم عن بعد في المملكة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث قرارات وزير التعليم السعودي بشأن الدراسة والتعليم للعام الدراسي 1442هـ، التي تتركز على استمرار سير العملية التعليمية عن بعد بشكل إلكتروني، على حسب الرؤية الاستطلاعية للسعودية 2030، وهذا بعد أن نجحت منظومة التعليم بالأشهر الماضية، عبر منصة مدرستي التعليمية والذي حققت نجاح كبير، وبالرغم من هذه القرارات يوجد فئة كبيرة من أولياء الأمور لن يقبلون هذا النظام، بسبب أن مستوى الأبناء يسوء ولن يحصلون على درجات غير منطبقة على مستواهم الدراسي، وكانت أحدث القرارات اتي تم إصدارها من خلال وزير التربية والتعليم السعودي الدكتور “حمد آل الشيخ” وقد أكدت الدراسات العلمية الدمج بين أن يحضر الطالب الحصص اليومية عن بعد من أجل التعامل مع أزمة فيرس كورونا المستجد التي تمر بها دول العالم

أحدث قرارات وزير التعليم السعودي بشأن الدراسة في السعودية

تشير أخر قرارات التعليم في المملكة العربية أنه سوف تستمر العملية التعليمة عن للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ، وعلى أن يتم دمج بين الحضور وبين الدخول إلكترونياً فهذا ما تخطط له الوزارة في الفترة القادمة، إلى جانب أن يتم تحويل العام الدراسي لثلاث فصول متتالية بدلاً من فصلين للعام الجديد، كما أنه سوف يتم تدريب كافة طلاب الجامعات لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل أن يتخرجوا، وسوف يتم العمل على التوسع بالتعليم المشترك للمرحلة الابتدائية، وقد يتم تحديث كافة المعايير التقييمية لأداء المعلمين على حسب قياس ما يقوم به المعلم، حيث أن عدد كبير من الطلاب والمعلمين يشغلون جميع الوظائف الإدارية بظل الأزمة الجديدة، وهذا لا يتقبله أولياء الأمور.

قرارات وزارة التربية السعودية لآلية التعليم الجديدة

بعد أن تم عقد اجتماع وزارة التعليم قد صدر بعض القرارات التعليمة للطلاب وكذلك المعلمين وأولياء الأمور، وقد أكد أن دراسة الوضع الحالي على أن يتم تطبيق عملية الدمج الحضور للطلاب والتعلم عن بعد أمر واجب تنفيذه، وسوف يتم القيام به في الفترة القادمة، بعد أن حققت المواقع التعليمية نجاح كبير في الوزارة بالفترة الأخيرة، وقد كانت منصة مدرستي الدليل القاطع لما قد تم بالفصل الدراسي الأول، وقد تم إعلان عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور عند القيام بإضافة رقم الهوية.