 70 ساعة تجسد جدارية تجميلية في مكة المكرمة

دوت الخليج : بندري شبيلي _مكة المكرمة

نفَّذت وكالة التشييد والصيانة متمثلة في إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة أعمال جدارية تجميلية بجسر العوالي الواقع على امتداد طريق الطائف الهدا بمكة المكرمة من خلال المشاركة المجتمعية مع مجموعة رواد الرؤيا بالتعاون مع شركة ذوان للمقاولات.

الجدارية بمساحة ٦م* ٣٣م (١٩٨متر مربع) و تطلب العمل عليها عدد 15 رسام ورسامة من الشباب والشابات السعوديين واستغرقت ساعات العمل اكثر من 70 ساعة قسمت على مراحل متعددة على مدى 14 يوما، حيث تم استخدام 6 ألوان مختلفة من الدهانات الملائمة للعوامل الجوية الخارجية.

صُممت الجدارية باستخدام الفن التشكيلي الحديث للحروفيات العربية – الخط السنبلي – الذي يتوسط الآية الكريمة (رب اجعل هذا البلد آمنا) إذ تهدف المبادرة إلى تحسين المشهد الحضري وتزيين طرق وجسور مكة المكرمة وتوظيفها في مختلف الفنون الإبداعية وإحياء الفن التشكيلي والرسومات الهادفة في كافة المرافق العامة بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

من جانبه صرح مدير إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة المهندس موسى بن سليمان الصحبي وفقاً لتوجيهات معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص و متابعة وكيل الأمين للتشييد و الصيانة المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط ومتابعة مدير عام الحدائق والتجميل المهندس هاني بن هاشم ناصري بالتركيز على أهمية رفع كفاءة المرافق العامة من خلال العمل على معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري بمكة المكرمة.

كما أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة رواد الرؤيا الإعلامي ريان بن وصفي مقلان أن بداية طرح المبادرة التطوعية كان هدفها خدمة الوطن وتحسين المشهد الحضاري في العاصمة المقدسة بسواعد شباب وشابات سعوديين مع التأكيد عليهم بضرورة التقيد بالاجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية من جائحة كورونا والمحافظة على أهمية إظهار هذه المواهب الإبداعية في اكتساب الثقة ويكون لهم دور هام وفعال في المسؤولية المجتمعية .

وأضاف: نشكر أمانة العاصمة المقدسة على إتاحة هذه الفرصه الغاليه على قلوبنا والتي ساهمت في تفعيل الدور المجتمعي تجاه مكة المكرمة حيث شارك فريق من الرسامين برواد الرؤيا وهم التالية اسمائهم:

1- نواف المغامسي

2- علوية العيدروس

3- عبدالهادي حسين

4- مؤمن اختر

5- نهال جاوي

6- مريم الشقيران

7- بسمة هوساوي

8- مها فلاته

9- جوري عارف

10- رغد القثامي

11- إكرام فلاته

12- هبه فهد

13- حنين المولد

14- هديل مصيري

15- ريتاج الأشقر

