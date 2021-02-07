نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في حساب المواطن الشروط والأوراق المطلوبة للاستفادة بأحد أفضل برامج الدعم الحكومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في حساب المواطن من أكثر الأمور التي تشغل بال المواطن السعودي، حيث أطلقت الحكومة السعودية برنامج citizen account ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم العديد من الخدمات والمساعدات والإعانات للمواطن السعودي ولكن يستفيد منه أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط حيث تقوم الدولة بدفع مبالغ نقدية لهذا الفئات لكي تعمل على تحسين المستوى المعيشي لهم، في ظل الإصلاحات الإقتصادية التي تنتهجها المملكة.

ما هي متطلبات التسجيل في حساب المواطن؟

الهوية الوطنية للشخص المتقدم.

جميع المعلومات حول عمله وراتبه الذي يتقضاه.

الدخل الإضافي له.

في حالة إن الزوجة تتقاضى أجر يلزم الإفصاح عنه.

يلزم ألا يتعدى راتبة عن 20000 ألف ريال سعودي.

رقم الحساب البنكي الخاص بالشخص ويجب أن يكون حساب نشط.

بطاقة أحوال لكل شخص في عائلته سواء كان عاطل أو موظف حكومي أو في جهة خاصة.

يتوجه الشخص إلي موقع حساب المواطن الرسمي ويملاْ بياناته ويقدم الطلب.

المستفيدين من التسجيل حساب المواطن

الشخص السعودي الأعزب.

الأسرة السعودية بأكملها.

كل من يحمل بطاقة تنقل خلال المملكة العربية السعودية.

زوجة المواطن السعودي وأولاده.

عائلة واحدة سعودية متزوجة من رجل أجنبي.

ما هي أهداف برنامج حساب المواطن؟

يساعد جميع الأسر في السعودية ويُقدم العديد من المساعدات بشكل عام، ويدعم المواطنين بعد ارتفاع أسعار الطاقة مما نتج عنها ارتفاع لجميع أنواع السلع.

يمنح الإصلاحات المختلفة لهم.

تسعى دائماً على تحسين الخدمات التي تقوم بتقديمها للأشخاص.

توفر نظام موحد لكي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً.

الفئات المستحقة حساب المواطن