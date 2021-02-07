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عمر شويل - جدة تفعيل رقم الجوال توكلنا من الخطوات الأساسية التي يجب إتمامها من أجل إنشاء حساب في تطبيق توكلنا، ويتطلب فتح الحساب التسجيل في منصة أبشر، وفتح حساب شخصي بها، ولكن في حالة عدم وجود حساب أبشر، لا بد من تزكية أحد المسجلين على المنصة والقيام بتعريف رقم الجوال، وذلك من خلال خدمة تعريف رقم الجوال تطبيق توكلنا المتاحة في خيارات أبشر، وبعد الانتهاء من خطوة التعريف يصبح من السهل على المواطنين التسجيل في التطبيق.

تفعيل رقم الجوال توكلنا بدون حساب أبشر

تطبيق توكلنا من أهم مبادرات وزارة الصحة بالمملكة بالتعاون مع هيئة سدايا؛ من أجل تسهيل حصول المواطنين على التصاريح بشكل إلكتروني أثناء أزمة فيروس كورونا وفرض الحظر، ومنع التعاملات الورقية والتحول إلى الرقمية والتعامل التكنولوجي، لهذا كان لزامًا على المواطنين المقيمين على الأراضي السعودية ضرورة التسجيل في التطبيق، وتتطلب عملية التسجيل وجود حساب على منصة أبشر، ولكن في حالة عدم وجود حساب، فلابد من تفعيل رقم الجوال توكلنا عن طريق أحد المسجلين على منصة أبشر.

خطوات تفعيل رقم الجوال توكلنا بدون حساب أبشر

يتم تعريف رقم الجوال من حساب أحد المسجلين في أبشر عبر الخطوات الآتية:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية لمنصة أبشر. النقر على أبشر أفراد. الدخول إلى الحساب عبر تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على أيقونة خدماتي، ومنها اختيار الخدمات العامة. اختيار خدمة تعريف رقم الجوال تطبيق توكلنا من بين الخدمات المتاحة. القيام بتسجيل البيانات الشخصية لصاحب رقم الجوال.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة أصبح بإمكان المستخدم التسجيل في تطبيق توكلنا بكل سهولة، من خلال تحميل التطبيق على الجوال، وفتح التطبيق والنقر على خيار تسجيل جديد توكلنا، ومن ثم تتبع باقي الخطوات حتى إتمام عملية التسجيل بنجاح.

خدمة استعراض الحالة الصحية عبر توكلنا

يقدم تطبيق توكلنا العديد من الخدمات للمواطنين، من بينها خدمة استعراض الحالة الصحية،؛ حيث يساعد المواطنين على التعرف على ما إذا كانت هناك إصابة بفيروس كورونا أو عدم ثبوت الإصابة، وذلك من خلال مجموعة من الألوان، كل لون يشير إلى حالة صحية، وفيما يلي توضيح لحالة كل لون:

الأصفر يشير إلى المخالطة بالمصابين، وضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية الكافية.

الأخضر يشير إلى عدم وجود إصابة بفيروس كورونا، ولكن يجب الحرص على التباعد.

البني يشير إلى الإصابة الفعلية بالفيروس، ولابد من العزل المنزلي أو في المستشفى.

البرتقالي يشير إلى المخالطة وهناك خطورة في الإصابة بالفيروس، ولابد من تطبيق العزل المنزلي.

في النهاية نكون قد تعرفنا على خطوات تفعيل رقم الجوال توكلنا لغير المسجلين في منصة أبشر، بالإضافة إلى كيفية التأكد على الحالة الصحية عبر خدمة استعراض الحالة الصحية.