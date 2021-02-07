نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء بنك التسليف برقم الهوية 1442 من الأقساط المتبقية| شروط بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن رابط إعفاء بنك التسليف برقم الهوية على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي في المملكة العربية السعودية، والهدف من هذا هو رغبة المستفيدين من القرض في طلب الإعفاء من باقي الأقساط المتبقية للمبالغ المادية التي حصلوا عليها، ويأتي هذا في إطار جهود كبيرة بذلتها وزارة المالية ووزارة العمل على أن يتم التحقق أن المواطن المقترضقد أفاد اقتصاد المملكة بمشروعه، ويقدم موقع بنك التسليف الإلكتروني الكثير من الخدمات الأخرى التي يُمكنك الإطلاع عليها والإستعلام عنها بكل سهولة، ومن الجدير بالذكر أنه هناك الكثير من المواطنين تقدموا بطلب إلى خادم الحرمين الشريفين بهدف إلغاء الأقساط المتبقية والإعفاء منها بسبب الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار، ولأهمية هذا الموضوع لدى الملايين من الجمهور السعودي نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رابط إعفاء بنك التسليف برقم الهوية وشروط بنك التسليف كما وضحنا لكم من قبل كيفية إخلاء طرف بنك التسليف، فتابعونا.

إعفاء بنك التسليف برقم الهوية

تحرص المملكة العربية السعودية على مدر يد العون دائماُ إلى كافة المواطنين خاصة محدودي الدخل وتوفر لهم أنواع مختلفة من القروض تناسب احتياجاتهم مثل قروض الزواج وقروض ترميم المنازل بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب إعفاء من الأقساط المتبقية من القرض، ونوضح لكم الآن رابط وطريقة تقديم طلب إعفاء بنك التسليف كالتالي:

أولاً يتوجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني لبنك التسليف وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب.

وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب. ثانياً حدد نوع القرض ثم اكتب رقم الهوية.

ثالثاً اكتب اسم المقترض رباعي ثم رقم الحفيظة ومصدر الحفيظة وتاريخها.

رابعاً قم بكتابة رقم العقد و مكان القرض.

خامساً اكتب اسم مقدم الطلب ورقم هويته ورقم هاتفه.

شروط بنك التسليف

يهدف بنك التسليف إلى مد يد العون إلى المواطنين وتقديم كافة التسهيلات لهم في الكثير من القروض لتحسين الظروف المعيشبة للمواطن، وقد وضع البنك عدة شروط لا بد من توافرها في كل من يتقدم لطلب قرضن ونوضح لكم الشروط كالتالي: