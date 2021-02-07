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عمر شويل - جدة لأنهم سبايك هو الهاشتاج الذي يجتاج موقع التغريدات ” تويتر” بقوة ، لتنهال بعدها التعليقات الساخرة من رواد موقع التغريدات القصيرة حيث لقى الهاشتاج تفاعلا كبيرا من المواطنين بالمملكة، بسبب كلمة وردت بشكل غير مقصود في المؤتمر الصحفي الرسمي الذي يتم اقامته يوميا حول أخر المستجدات حول الجائحة في المملكة ، للتعريف بآخر الأعداد للمصابين و المتوفين و من تم شفاؤهم من الإصابة، وفي خلال وقت بسيط ومع انتشار الهاشتاج نجد أنه قد تصدر قائمة التريندات في موقع التغريدات في السعودية، عن يوم الأحد، خاصة و أن آلاف من مستخدمي الموقع لم يكتفوا فقط بالتعليقات الساخرة، بل سارعوا إلى مشاركة لقطات مصورة و فيديوهات ترصد لحظة ظهور عبارة لأنهم سبايك، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية ” المقدم \ طلال الشلهوب” .

لأنهم سبايك .. هاشتاج يشعل تويتر بعد خطأ غير مقصود في المؤتمر الصحفي

تعود أحداث واقعة الخطأ غير المقصود و الذي تسبب في إشعال تويتر، عندما تخلل شرح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية في المؤتمر الصحفي اليومي الذي يتم بثه على القناة الوطنية الرسمية، ظهور صورة على اللوحة خلفه تكشف عن سبب إغلاق الصالات والمراكز الرياضية بجملة تحتها وهي ” لأنهم سبايك “.

ويعتبر سرعة تفاعل المواطنون مع الهاشتاج، و الذي تسبب في تصدره للتريند هو تساؤل المواطنين عن سبب ورود الكلمة مرفقة مع ”قسم إغلاق الصالات والمراكز الرياضية“، وهل تلك الكلمة قد جاءت بشكل مقصود أم خطأ غير متعمد ؟.

من ناحية أخرى فقد أعلنت السلطات السعودية، عن فتح تحقيق عاجل حول كتابة العبارة بهذا الشكل خلال المؤتمر الصحفي و الذي يتم بثه يوميا على الهواء مباشرة على القناة الرسمية.

وقد أكدت التحقيقات المبدئية على أن الواقعة ليست إلا خطأ فردي من أحد العاملين في الإعداد بالقناة، وأشارت السلطات إلى أنه يتم حاليا اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق الشخص المتسبب في الواقعة و سيتم الإعلان عنه .

من ناحية أخرى فقد قام فريق المؤتمر الصحفي ، بتوجيه الاعتذار الى المشاهدين والمشاهدات، وكل من تسببت العبارة في شعوره بالإساءة .

جدير بالذكر أن كلمة “سبيكة” والتي جاء جمعها “سبايك” في العبارة المذكورة، تعطي في اللهجة السعودية طابعا سلبيا،والكلمة يتم استخدامها في اللغة العامية بالمملكة عند توجيه السباب و الذم إلى شخص ما و يقصد بها “غبي” أو “مغفل”.